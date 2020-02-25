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Информационный сайт города Гусева

«Городская баня» не смогла оспорить представление за отсутствие договора на вывоз отходов

25 февраля 2020, 16:27
«Городская баня» не смогла оспорить представление за отсутствие договора на вывоз отходов
Калининградской межрайонной природоохранной прокуратурой в деятельности МУП «Городская баня» в Гусеве выявлены нарушения закона по размещению отходов производства и потребления без договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

По результатам проведенной проверки в адрес МУП «Городская баня» внесено представления об устранении выявленных нарушений закона.

МУП «Городская баня» не согласилось с представлением и оспаривало его в Арбитражном Суде Калининградской области, полагая, что в деятельности общества не образуется твердо коммунальных отходов.

Вместе с тем, Калининградской межрайонной природоохранной прокуратурой доказана обязанность каждого субъекта хозяйственной деятельности заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Арбитражным Судом Калининградской области в удовлетворении исковых требований МУП «Городская баня» отказано, действия прокуратуры признаны законными и обоснованными.
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# 11
Ну и будет как в Озёрске
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