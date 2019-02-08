/ / / В Гусевском округе установлен запрет выхода на лёд

Требованиях безопасности при нахождении на льду
- Ни в коем случае не ходите во время таяния снега по льду, особенно под мостами, вблизи поворотов реки и возле берега.
- Помните, что весной по утрам лёд ещё крепкий, однако днём под него можно провалиться.
- Если при передвижении по ледяной поверхности вы увидите, что наружу проступает вода, немедленно возвращайтесь назад, но ни в коем случае не бегите. Идите скользящим шагом, не отрывая ступней ото льда. Если лёд очень тонкий и трещит под ногами, перемещайтесь ползком.
- Не вставайте на отколовшиеся от общей поверхности льдины, так как они могут перевернуться, и вы провалитесь под лёд.
Номера телефонов для передачи информации о чрезвычайных ситуациях:
- Единая служба спасения — 112;
- оперативный дежурный ЕДДС администрации — 3-43-74;
- МЧС — 01, 3-23-51
- полиция — 02, 3-24-10;
- «Скорая помощь» — 03; 3-32-60;
- отдел ГО и ЧС администрации — 3-25-81.