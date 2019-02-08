/ / / В Гусевском округе установлен запрет выхода на лёд

8 февраля 2019, 19:40

Ни в коем случае не ходите во время таяния снега по льду, особенно под мостами, вблизи поворотов реки и возле берега.



Помните, что весной по утрам лёд ещё крепкий, однако днём под него можно провалиться.



Если при передвижении по ледяной поверхности вы увидите, что наружу проступает вода, немедленно возвращайтесь назад, но ни в коем случае не бегите. Идите скользящим шагом, не отрывая ступней ото льда. Если лёд очень тонкий и трещит под ногами, перемещайтесь ползком.



Не вставайте на отколовшиеся от общей поверхности льдины, так как они могут перевернуться, и вы провалитесь под лёд.



Единая служба спасения — 112;



оперативный дежурный ЕДДС администрации — 3-43-74;



МЧС — 01, 3-23-51



полиция — 02, 3-24-10;



«Скорая помощь» — 03; 3-32-60;



отдел ГО и ЧС администрации — 3-25-81.



В связи с началом активного таяния снега и неоднородным состоянием ледового покрытия водных объектов, наличием критериев опасности, представляющих угрозу для жизни людей при выходе на лед водных объектов, Постановлением № 94 администрации округа от 8 февраля 2019 года принято решение о запрете выхода людей на лед водных объектов на территории муниципального образования «Гусевский городской округ».Номера телефонов для передачи информации о чрезвычайных ситуациях: