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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском округе установлен запрет выхода на лёд

8 февраля 2019, 19:40
В Гусевском округе установлен запрет выхода на лёд
В связи с началом активного таяния снега и неоднородным состоянием ледового покрытия водных объектов, наличием критериев опасности, представляющих угрозу для жизни людей при выходе на лед водных объектов, Постановлением № 94 администрации округа от 8 февраля 2019 года принято решение о запрете выхода людей на лед водных объектов на территории муниципального образования «Гусевский городской округ».

Требованиях безопасности при нахождении на льду

  • Ни в коем случае не ходите во время таяния снега по льду, особенно под мостами, вблизи поворотов реки и возле берега.
  • Помните, что весной по утрам лёд ещё крепкий, однако днём под него можно провалиться.
  • Если при передвижении по ледяной поверхности вы увидите, что наружу проступает вода, немедленно возвращайтесь назад, но ни в коем случае не бегите. Идите скользящим шагом, не отрывая ступней ото льда. Если лёд очень тонкий и трещит под ногами, перемещайтесь ползком.
  • Не вставайте на отколовшиеся от общей поверхности льдины, так как они могут перевернуться, и вы провалитесь под лёд.

Номера телефонов для передачи информации о чрезвычайных ситуациях:

  • Единая служба спасения — 112;
  • оперативный дежурный ЕДДС администрации — 3-43-74;
  • МЧС — 01, 3-23-51
  • полиция — 02, 3-24-10;
  • «Скорая помощь» — 03; 3-32-60;
  • отдел ГО и ЧС администрации — 3-25-81.
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