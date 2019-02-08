По маршруту Гусев-Нестеров курсировал рейсовый автобус с грубейшими неисправностями

9 февраля 2019, 14:06

В Нестерове в ходе надзора за безопасностью дорожного движения сотрудники УГИБДД УМВД России по Калининградской области и Центра дорожного и технического надзора и пропаганды безопасности дорожного движения областного УМВД проверили свыше десятка автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на территории Нестеровского района.



На автовокзале был выявлен рейсовый автобус с грубейшими неисправностями. Выяснилось, что в транспортное средство было установлено газовое оборудование, происхождение которого не смог объяснить ни водитель, ни его руководство. Документы на установку и должное оформление в подразделении Госавтоинспекции пройдено не было. В ходе осмотра было обнаружены обогреватели кустарного производства, в неудовлетворительном техническом состоянии, которые были установлены в нарушение норм безопасности. Так же в транспортном средстве отсутствовало техническое средство тахограф.

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