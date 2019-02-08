Эдиль Эдиль
/ / / По маршруту Гусев-Нестеров курсировал рейсовый автобус с грубейшими неисправностями
Информационный сайт города Гусева

По маршруту Гусев-Нестеров курсировал рейсовый автобус с грубейшими неисправностями

9 февраля 2019, 14:06
В Нестерове в ходе надзора за безопасностью дорожного движения сотрудники УГИБДД УМВД России по Калининградской области и Центра дорожного и технического надзора и пропаганды безопасности дорожного движения областного УМВД проверили свыше десятка автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на территории Нестеровского района.

На автовокзале был выявлен рейсовый автобус с грубейшими неисправностями. Выяснилось, что в транспортное средство было установлено газовое оборудование, происхождение которого не смог объяснить ни водитель, ни его руководство. Документы на установку и должное оформление в подразделении Госавтоинспекции пройдено не было. В ходе осмотра было обнаружены обогреватели кустарного производства, в неудовлетворительном техническом состоянии, которые были установлены в нарушение норм безопасности. Так же в транспортном средстве отсутствовало техническое средство тахограф.
217 просмотров
0
Цветы и декор Флорист Цветы и декор Флорист
Другие новости по теме
Выручка теневого сектора пассажирских перевозок исчисляется миллионами рублей ежемесячно
Выручка теневого сектора пассажирских перевозок исчисляется миллионами рублей ежемесячно
В Гусеве сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние рейсовых автобусов
В Гусеве сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние рейсовых автобусов
В Гусеве приняты меры в отношении граждан осуществляющих нелегальные пассажирские перевозки
В Гусеве приняты меры в отношении граждан осуществляющих нелегальные пассажирские перевозки
В регионе стартовало специальное профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки»
В регионе стартовало специальное профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс Окна ПВХ плюс