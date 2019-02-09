/ / / В школе № 3 прошёл конкурс костюмов из бытовых отходов

Мусор — «изобретение» человечества. У природы нет мусора. Ни животные, ни растения его не создают. Мы бросаем в мусорное ведро всё, что перестало нам быть нужным: пищевые отходы, пустые консервные банки, бутылки, пластиковые упаковки, картонные коробки, разбитые стеклянные предметы, старые игрушки, одежду, рваные ботинки и много-много других ненужных нам вещей.
Мусор из ведра мы выносим на помойку, в контейнер. Приносим опустевшее ведро домой и опять начинаем копить мусор. И так каждый день!
Родители и учащиеся школы № 3 взглянули на проблему твердых бытовых отходов с другой стороны: привлекли немного юмора, фантазии и любви к природе — и получилось настоящее шоу «ЭкоМода-2019», которое прошло 1 февраля 2019 года. Как сообщается на сайте школы, цель этого грандиозного мероприятия — обратить внимание на экологические проблемы нашей планеты.
В конкурсе приняли участие все: от мала до велика. На суд жюри и восхищенных зрителей были представлены более 80 моделей дизайнерских костюмов из материалов, которые людям привычнее видеть на свалках: старых газет, пластиковой посуды, компактдисков, полиэтиленовых пакетов, фантиков и т. п.
При изготовлении костюмов, головных уборов, бижутерии и аксессуаров из бросового материала участники по-новому взглянули на бытовые отходы, проявив чудеса фантазии и смекалки, мастерства и находчивости. Материалом для вдохновения и сотворения шедевров послужили отслужившие свой короткий срок твердые бытовые отходы, а участники смогли вдохнуть в них вторую жизнь.
Под зажигательную музыку и оглушительные аплодисменты на подиуме состоялось грандиозное дефиле. Разнообразие моделей, неожиданные решения, уникальные технологии не оставили никого равнодушным. Артистизм участников и оригинальность образов поставили жюри перед очень сложным, почти неразрешимым вопросом: как определить лучших из лучших?
Особую благодарность объявляем родителям за помощь в подготовке показа, за творческий подход, находчивость и сообразительность!
А на первом этаже школы разместилась выставка поделок «Новинки из мусорной корзинки», которые выполнены из того, что уже, казалось бы, никак не пригодится, но творческие умы нашли второе применение бывшему в употреблению материалу.
Давайте оставим нашу планету чистой следующему поколению!
В школе № 3 прошёл конкурс костюмов из бытовых отходов
9 февраля 2019, 15:05
школа конкурс
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