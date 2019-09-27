/ / / Подведены итоги конкурса детского рисунка «Дети на защите здоровья взрослых»

На конкурс поступила 171 работа. Возраст авторов рисунков от 3 до 7 лет.
В конкурсную комиссию вошли представители различных организаций: Шарашенидзе Наталья Геннадьевна — председатель комиссии конкурса и директор Муниципального казенного учреждения Гусевского городского округа «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», Перова Ольга Евгеньевна — секретарь комиссии конкурса без права голоса и доброволец Городского дома культуры города Гусева, Легенькая Раиса Сергеевна — заместитель председателя местной общественной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов города Гусева, Шаповалова Елена Николаевна — инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гусевскому, Нестеровскому, Озерскому городским округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области, Старостина Надежда Владимировна — педагог дополнительного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 Центр развития ребенка», Частухина Ирина Михайловна — старшая медицинская сестра детской поликлиники г. Гусева.
Конкурсная комиссия рассмотрев все работы, постановила признать победителями конкурса детского рисунка «Дети на защите здоровья взрослых»:
В номинации «Первая помощь при инфаркте и инсульте»
1-е место Куделич София Д/с № 14
2-е место Венскевичус Дмитрий Д/с № 5
3-е место Асташин Максим Д/с № 14
В номинации «Службы спасения спешат на помощь»
1-е место Вильданова Арина Д/с № 14
2-е место Демчук Катя Д/с № 11
3-е место Кончева Вероника Д/с № 5
В номинации «На защите здоровья взрослых»
1-е место Кулак Ксюша Д/с № 14
2-е место Рахматулина Диляра Д/с № 5
3-е место Ходунов Матвей Д/с № 5
В номинации «Наше здоровье — в наших руках»
1-е место Белевич Лилия Д/с № 11
2-е место Филяновская Катя Д/с № 19
3-е место Иванова Даша Д/с № 14
В номинации «Приз зрительских симпатий»
1-е место Швидко Степан Д/с № 19
2-е место Ильина Кристина Д/с № 11
3-е место Калашникова Вика Д/с № 14.
Победители награждены грамотами и подарками на Форуме Здоровья, который проводился 26 сентября 2019 года.
Совет ветеранов города Гусева