/ / / Подведены итоги конкурса детского рисунка «Дети на защите здоровья взрослых»

Совет ветеранов города Гусева

По инициативе детских садов Многофункциональный центр города Гусева вместе с Советом ветеранов в августе и сентябре организовал и провел конкурс «Дети на защиту здоровья взрослых», в рамках проекта «Услуга идет к человеку — пилотная практика организации мобильных медико-социальных услуг, как площадка консолидации ресурсов местного сообщества Гусевского городского округа Калининградской области».На конкурс поступила 171 работа. Возраст авторов рисунков от 3 до 7 лет.В конкурсную комиссию вошли представители различных организаций: Шарашенидзе Наталья Геннадьевна — председатель комиссии конкурса и директор Муниципального казенного учреждения Гусевского городского округа «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», Перова Ольга Евгеньевна — секретарь комиссии конкурса без права голоса и доброволец Городского дома культуры города Гусева, Легенькая Раиса Сергеевна — заместитель председателя местной общественной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов города Гусева, Шаповалова Елена Николаевна — инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гусевскому, Нестеровскому, Озерскому городским округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области, Старостина Надежда Владимировна — педагог дополнительного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 Центр развития ребенка», Частухина Ирина Михайловна — старшая медицинская сестра детской поликлиники г. Гусева.Конкурсная комиссия рассмотрев все работы, постановила признать победителями конкурса детского рисунка «Дети на защите здоровья взрослых»:1-е место Куделич София Д/с № 142-е место Венскевичус Дмитрий Д/с № 53-е место Асташин Максим Д/с № 141-е место Вильданова Арина Д/с № 142-е место Демчук Катя Д/с № 113-е место Кончева Вероника Д/с № 51-е место Кулак Ксюша Д/с № 142-е место Рахматулина Диляра Д/с № 53-е место Ходунов Матвей Д/с № 51-е место Белевич Лилия Д/с № 112-е место Филяновская Катя Д/с № 193-е место Иванова Даша Д/с № 141-е место Швидко Степан Д/с № 192-е место Ильина Кристина Д/с № 113-е место Калашникова Вика Д/с № 14.Победители награждены грамотами и подарками на Форуме Здоровья, который проводился 26 сентября 2019 года.