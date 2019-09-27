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Подведены итоги конкурса детского рисунка «Дети на защите здоровья взрослых»

27 сентября 2019, 20:16
Подведены итоги конкурса детского рисунка «Дети на защите здоровья взрослых»
По инициативе детских садов Многофункциональный центр города Гусева вместе с Советом ветеранов в августе и сентябре организовал и провел конкурс «Дети на защиту здоровья взрослых», в рамках проекта «Услуга идет к человеку — пилотная практика организации мобильных медико-социальных услуг, как площадка консолидации ресурсов местного сообщества Гусевского городского округа Калининградской области».

На конкурс поступила 171 работа. Возраст авторов рисунков от 3 до 7 лет.

В конкурсную комиссию вошли представители различных организаций: Шарашенидзе Наталья Геннадьевна — председатель комиссии конкурса и директор Муниципального казенного учреждения Гусевского городского округа «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», Перова Ольга Евгеньевна — секретарь комиссии конкурса без права голоса и доброволец Городского дома культуры города Гусева, Легенькая Раиса Сергеевна — заместитель председателя местной общественной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов города Гусева, Шаповалова Елена Николаевна — инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гусевскому, Нестеровскому, Озерскому городским округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области, Старостина Надежда Владимировна — педагог дополнительного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 Центр развития ребенка», Частухина Ирина Михайловна — старшая медицинская сестра детской поликлиники г. Гусева.

Конкурсная комиссия рассмотрев все работы, постановила признать победителями конкурса детского рисунка «Дети на защите здоровья взрослых»:

В номинации «Первая помощь при инфаркте и инсульте»
1-е место Куделич София Д/с № 14
2-е место Венскевичус Дмитрий Д/с № 5
3-е место Асташин Максим Д/с № 14

В номинации «Службы спасения спешат на помощь»
1-е место Вильданова Арина Д/с № 14
2-е место Демчук Катя Д/с № 11
3-е место Кончева Вероника Д/с № 5

В номинации «На защите здоровья взрослых»
1-е место Кулак Ксюша Д/с № 14
2-е место Рахматулина Диляра Д/с № 5
3-е место Ходунов Матвей Д/с № 5

В номинации «Наше здоровье — в наших руках»
1-е место Белевич Лилия Д/с № 11
2-е место Филяновская Катя Д/с № 19
3-е место Иванова Даша Д/с № 14

В номинации «Приз зрительских симпатий»
1-е место Швидко Степан Д/с № 19
2-е место Ильина Кристина Д/с № 11
3-е место Калашникова Вика Д/с № 14.

Победители награждены грамотами и подарками на Форуме Здоровья, который проводился 26 сентября 2019 года.

Совет ветеранов города Гусева
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