Калининская и пятая школы стали обладателями «Зелёного флага»

21 февраля 2019, 12:41

Во вторник, 19 февраля, в региональном правительстве состоялась церемония вручения престижной международной награды в сфере экологического образования.



Поздравили ребят, а также вручили им зелёные флаги и сертификаты заместитель председателя правительства Илья Баринов, министр образования Светлана Трусенева, российский эксперт международной программы «Эко-школа/Зеленый флаг» Светлана Марчук.



МОУ «Калининская СОШ» в пятый раз стали обладателями «Зелёного флага». Награду также получила МОУ «СОШ № 5» города Гусева.



Российский эксперт международной программы Светлана Марчук отметила, что наш регион является одним из лидеров экологического образования в стране.



«Экологическое образование — одно из приоритетных. Отрадно, что педагоги и администрация учреждений уделяют особое внимание воспитанию юных защитников природы. Для еще большего вовлечения детей на базе одного из образовательных учреждений будет создан детский лагерь юннатов», — сообщил Илья Баринов.



Вице-премьер также отметил, что Калининградская область является единственным регионом в России, которая имеет все три престижные премии в области экологии — «Зеленый флаг» (30 образовательных организаций), Green Key (отель Radisson) и «Голубой флаг» (пляж в пос. Янтарный).



Зеленый флаг — это признанный во всем мире «сертификат качества» экологического образования. Его получение — подтверждением того, что образовательное учреждение активно занимается экологическим воспитанием, формированием эко-культуры.

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