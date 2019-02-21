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В Гусеве задержали трех нелегальных таксистов

21 февраля 2019, 15:30
В Гусеве задержали трех нелегальных таксистов
В Гусеве инспекторы ГИБДД выявили троих водителей, которые осуществляли перевозку пассажиров без лицензии. Об этом в «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Водители такси были выявлены в тот момент, когда с ними расплачивались пассажиры.

Нарушители были привлечены к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Им грозят штрафы до 2000 рублей.
такси нелегальные перевозки
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Таксист
# 1Таксист
Пытаешься заработать, чтоб с голода не умереть тебя штрафуют.
В администрации пилят сотни миллионов никто даже не проверяет.
Сегодня, 16:29   ЦитироватьОтветить8
Роландас
# 2Роландас
Цитата: Таксист
Пытаешься заработать, чтоб с голода не умереть тебя штрафуют.
В администрации пилят сотни миллионов никто даже не проверяет.

так история аля маршрутки и Автоколонна. Приплели случайность, выперли. А на сформировавшемся монополисте Автоколонне ценник подняли. Ребят, сколько сейчас у них билет до Калининграда стоит и какой был при маршрутчиках, кто-нибудь в курсе?
Сегодня, 17:48   ЦитироватьОтветить0
Законник
# 3Законник
Это политика государства. Сначала кассовые аппараты всем, затем навели порядок с нелегальными грузоперевозками, сейчас возьмутся за таксистов. Все должны платить налоги. Чиновники со взяток тоже будут платить. В последнем предложении шутка.
Сегодня, 18:38   ЦитироватьОтветить0

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