В Гусеве инспекторы ГИБДД выявили троих водителей, которые осуществляли перевозку пассажиров без лицензии. Об этом в «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Водители такси были выявлены в тот момент, когда с ними расплачивались пассажиры.
Нарушители были привлечены к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Им грозят штрафы до 2000 рублей.
В Гусеве задержали трех нелегальных таксистов
21 февраля 2019, 15:30
такси нелегальные перевозки
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