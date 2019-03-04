Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / В Гусеве сотрудники ГИБДД выявили трех водителей, осуществляющих перевозку пассажиров без разрешения
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве сотрудники ГИБДД выявили трех водителей, осуществляющих перевозку пассажиров без разрешения

4 марта 2019, 15:22
В Гусеве сотрудники ГИБДД выявили трех водителей, осуществляющих перевозку пассажиров без разрешения
В Гусеве сотрудники ГИБДД в ходе профилактического мероприятия «Такси» выявили трех водителей, осуществляющих перевозку пассажиров без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), рассказывает «За доблестный труд».

Водители такси были пойманы в тот момент, когда с ними расплачивались пассажиры. На вопрос имеют ли они специальное разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, все ответили, что нет. Нарушители были привлечены к административной ответственности по части 1 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 2000 рублей.
такси
284 просмотра
0
Сладкие секреты
Другие новости по теме
В Гусеве задержали трех нелегальных таксистов
В Гусеве задержали трех нелегальных таксистов
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Виштынецкая паутина: кто помог передать в частные руки «дачу Геринга»
Виштынецкая паутина: кто помог передать в частные руки «дачу Геринга»
У жителей области появилась возможность проверить такси на легальность
У жителей области появилась возможность проверить такси на легальность

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс Окна ПВХ плюс