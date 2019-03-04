В Гусеве сотрудники ГИБДД в ходе профилактического мероприятия «Такси» выявили трех водителей, осуществляющих перевозку пассажиров без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), рассказывает «За доблестный труд».
Водители такси были пойманы в тот момент, когда с ними расплачивались пассажиры. На вопрос имеют ли они специальное разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, все ответили, что нет. Нарушители были привлечены к административной ответственности по части 1 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 2000 рублей.
В Гусеве сотрудники ГИБДД выявили трех водителей, осуществляющих перевозку пассажиров без разрешения
4 марта 2019, 15:22
такси
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