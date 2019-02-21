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В Центральной библиотеке прошла игровая программа, посвящённая Дню защитника Отечества

21 февраля 2019, 16:57
В Центральной библиотеке прошла игровая программа, посвящённая Дню защитника Отечества
23 февраля отмечается как «День защитника Отечества». В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу.

В Центральной детской библиотеке прошла игровая программа для ребят 2Б класса МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева (классный руководитель Кирсанова В.А), посвящённая Дню защитника Отечества. Придумали мероприятие и провели, примерив военную форму, библиотекари Экс Л.В и Кондракова Ю. В. Мальчикам посчастливилось ненадолго стать «солдатами». А солдаты — это сильные, смелые, ловкие, дисциплинированные и закаленные люди. Дети проявили все эти качества, участвуя в различных конкурсах и отвечая на вопросы викторины. А девочки подвели итоги веселому состязанию, подарили подарки и станцевали вальс.

Особый интерес у маленьких читателей вызвала литература, представленная на выставке «23 февраля — День защитника отечества». Такие мероприятия, проводимые с детьми, закладывают в их душах зернышки патриотизма, чувство долга перед Родиной.
День защитника Отечества библиотека
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Сладкие секреты
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