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Информационный сайт города Гусева

Прокуратура обязала управляющие компании проверить старое газовое оборудование в жилых домах

21 февраля 2019, 19:24
Прокуратура обязала управляющие компании проверить старое газовое оборудование в жилых домах
Заместителем Гусевского городского прокурора в связи с участившимися случаями взрывов бытового газа в многоквартирных домах, проведено межведомственное совещание с руководителями управляющих организаций города Гусева по вопросу состояния безопасности внутридомового газового оборудования (ВДГО).

В силу закона обязанность по организации диагностирования ВДГО в целях последующей оценки безопасности данного оборудования возложена на управляющие компании в отношении тех газопроводов, нормативный срок службы которых истек (30 лет с момента ввода газопровода в эксплуатацию).

Вместе с тем, как показали проверочные мероприятия, на территории города Гусева ни по одному из домов, срок эксплуатации газового оборудования по которым истек, диагностирование не проведено, управляющими компаниями соответствующие договоры со специализированными организациями не заключены, что ставит под угрозу жизнь и здоровье значительного числа граждан.

Более того, согласно действующему законодательству в данной сфере, в случае истечения нормативного срока эксплуатации газового оборудования, и при отсутствии соответствующего положительного заключения по результатам диагностирования, эксплуатация данного оборудования запрещена.

По результатам проведенного совещания в городской прокуратуре руководителям управляющих компаний установлены конкретные сроки по заключению соответствующих договоров на проведение диагностирования газового оборудования в домах.
газ управляющая компания прокуратура
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