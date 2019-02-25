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Военный следственный комитет проводит мероприятия по установке лиц, уклоняющихся от военной службы

25 февраля 2019, 13:36
Военный следственный комитет проводит мероприятия по установке лиц, уклоняющихся от военной службы
Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Гусевскому гарнизону проводятся мероприятия по установлению местонахождения лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы, а также военнослужащих, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда по уголовным делам иных категорий.

В связи с этим руководство отдела предлагает всем военнослужащим, совершающим самовольное оставление части, неявку в срок без уважительных причин на службу, дезертирство, а равно иные преступления, и скрывающимся от следствия, добровольно прибыть по адресу: г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской, д. 5.

Указанным лицам разъясняется, что в соответствии с примечанием к статье 337 УК РФ военнослужащий, впервые совершивший самовольное оставление части и неявку в срок без уважительных причин на службу, может быть освобожден от уголовной ответственности, если данное деяние явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.

В соответствии с подпунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ одним из обстоятельств, смягчающих наказание, является явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления.
военные
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