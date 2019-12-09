Военный следственный отдел СК РФ советует уклонистам сдаться добровольно

Военным следственным отделом СК РФ по Гусевскому гарнизону проводятся мероприятия по установлению местонахождения лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы, а также военнослужащих, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда по уголовным делам иных категорий.В связи с этим руководство отдела предлагает всем военнослужащим, совершающим самовольное оставление части, неявку в срок без уважительных причин на службу, дезертирство, а равно иные преступления, и скрывающимся от следствия, добровольно прибыть по адресу: ул. Зои Космодемьянской, д. 5.Указанным лицам этим разъясняется, что в соответствии с примечанием к статье 337 УК РФ военнослужащий, впервые совершивший самовольное оставление части и неявку в срок без уважительных причин на службу, может быть освобожден от уголовной ответственности, если данное деяние явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.В соответствии с подпунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ одним из обстоятельств, смягчающих наказание, является явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления.