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Информационный сайт города Гусева

Военный отдел следственного комитета ищет уклонистов

21 октября 2019, 12:58
Военный отдел следственного комитета ищет уклонистов
Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Гусевскому гарнизону проводятся мероприятия по установлению местонахождения лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы, а также военнослужащих, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда по уголовным делам иных категорий.

В связи с этим руководство отдела предлагает всем военнослужащим, совершающим самовольное оставление части, неявку в срок без уважительных причин на службу, дезертирство, а равно иные преступления, и скрывающимся от следствия, добровольно прибыть по адресу: 238050, Калининградская область, г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской, д. 5.

Указанным лицам этим разъясняется, что в соответствии с примечанием к статье 337 УК РФ военнослужащий, впервые совершивший самовольное оставление части и неявку в срок без уважительных причин на службу, может быть освобожден от уголовной ответственности, если данное деяние явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.

В соответствии с подпунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ одним из обстоятельств, смягчающих наказание, является явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления.
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