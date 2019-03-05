Сегодня, параллельно с выполнением работ по ограждению строительной площадки, начаты работы по вскрытию асфальтобетонного покрытия возле здания бывшего завода «Микродвигатель» в рамках проекта реконструкции площади. Об этом пишет «За доблестный труд».
Также к работам приступила субподрядная организация ОАО «Гусев-водоканал». Сначала будет заменен водопровод от центрального моста до проходной бывшего завода, затем приступят демонтажу и замене старых водопроводных сетей и канализации.
Обращаем внимание пешеходов, что для вашего удобства и безопасности организованы дорожки, а стройка обнесена ограждением.
На городской площади начаты работы по вскрытию асфальтобетонного покрытия
5 марта 2019, 11:40
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