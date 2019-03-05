Эдиль Эдиль
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Информационный сайт города Гусева

На городской площади начаты работы по вскрытию асфальтобетонного покрытия

5 марта 2019, 11:40
На городской площади начаты работы по вскрытию асфальтобетонного покрытия
Сегодня, параллельно с выполнением работ по ограждению строительной площадки, начаты работы по вскрытию асфальтобетонного покрытия возле здания бывшего завода «Микродвигатель» в рамках проекта реконструкции площади. Об этом пишет «За доблестный труд».

Также к работам приступила субподрядная организация ОАО «Гусев-водоканал». Сначала будет заменен водопровод от центрального моста до проходной бывшего завода, затем приступят демонтажу и замене старых водопроводных сетей и канализации.

Обращаем внимание пешеходов, что для вашего удобства и безопасности организованы дорожки, а стройка обнесена ограждением.
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Эдик
# 1Эдик
Продам брусчатку. Самовывоз.
Сегодня, 13:22   ЦитироватьОтветить12
Электрод
# 2Электрод
Цитата: Эдик
Продам брусчатку. Самовывоз.


Эдя, зачем ты опять палишь контору?!

С уважением, Николай "вывезу брущатку к себе на фазенду" Цуканов
Сегодня, 15:33   ЦитироватьОтветить7
Гость Коля
# 3Гость Коля
А заключение археологов выдано? Вдруг там культурный слой найдут? Или как с газовщиками было растащят все по тихому...
Сегодня, 16:38   ЦитироватьОтветить2
Пупкин Юра
# 4Пупкин Юра
Забор наверно до конца года будут монтировать. Только начали забор делать а уже остановились
Сегодня, 18:29   ЦитироватьОтветить1
Гость Гость
# 5Гость Гость
Под видом реконструкции площади у водоводов и электриков руки дошли до замены коммуникаций,что не делалось годами. Таким макаром надо будет каждому ремонту свою историческую дату подводить.
Сегодня, 18:53   ЦитироватьОтветить2
Трофим Асалов
# 6Трофим Асалов
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://gg.gg/presblog
Сегодня, 21:12   ЦитироватьОтветить0
Гость Виктор
# 7Гость Виктор
Вывезу весь медный мусор даром
Сегодня, 21:13   ЦитироватьОтветить0

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