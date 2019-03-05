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Информационный сайт города Гусева

В рамках проекта «Услуга идет к человеку» утвержден годовой план взаимодействия медико-социальных служб

5 марта 2019, 12:16
В рамках проекта «Услуга идет к человеку» утвержден годовой план взаимодействия медико-социальных служб
Первый этап реализации проекта «Услуга идет к человеку» подошел к завершению. 28 февраля 2019 года рабочая группа проекта рассмотрела представленный партнером проекта МФЦ города Гусева и приняла к утверждению Годовой план взаимодействия медико-социальных служб для оказания адресной помощи нуждающимся жителям Гусевского округа на 2019 год.

Годовой план взаимодействия медико-социальных служб для оказания адресной помощи нуждающимся жителям Гусевского округа определяет комплекс мероприятий, позволяющих достичь максимального эффекта — широкий охват целевой аудитории, удовлетворение запросов в услугах жителей нашего округа.

Годовой план является интегрированным документом, который концентрирует усилия и ресурсы, связывает воедино профессиональные сообщества медиков, социальные службы, педагогов, психологов и иные службы быстрого реагирования для практического формирования пространства их совместной работы.

Годовой план предусматривает три основных модуля мобильных услуг по признакам их оказания:

  1. Индивидуальная (адресная) потребность маломобильного человека;
  2. Целевая группа, объединяющая несколько человек с одинаковым набором потребностей;
  3. Группа жителей, объединенная по территориальному признаку проживания.

Модуль мобильных услуг формируется из следующих видов услуг:

  • услуги, получение которых организовано через МФЦ;
  • услуги в сфере физической культуры;
  • услуги в сфере культуры и искусства;
  • социально-психологические услуги;
  • услуги в сфере просвещения, образования;
  • социально-правовые услуги;
  • медицинские услуги.

С учетом конкретных потребностей и обстоятельств формируется профессиональный состав мобильной бригады «Золотой час мобильных услуг».

В марте запланированы выезды «Золотой час мобильных услуг» в территориальные отделы:

  • п. Ольховатка — 20 марта, 14.30 час в ДК;
  • п. Михайлово -21 марта, 17.00 час в ДК;
  • п. Первомайское — 22 марта, 14.30 час, ДК;
  • п. Маяковское — 22 марта, 15.00 час, ДК;
  • п. Фурманово — 29 марта, 17.00 час, ДК;
  • п. Калининское — 21 марта, 14.30 час в ДК.
Услуга идёт к людям
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Гость пупкин
# 1Гость пупкин
А Дацюк В.Н., как обещал, на мероприятия связанные с администрацией не ходит!
Сегодня, 16:18   ЦитироватьОтветить1

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