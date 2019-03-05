/ / / В рамках проекта «Услуга идет к человеку» утвержден годовой план взаимодействия медико-социальных служб

Годовой план взаимодействия медико-социальных служб для оказания адресной помощи нуждающимся жителям Гусевского округа определяет комплекс мероприятий, позволяющих достичь максимального эффекта — широкий охват целевой аудитории, удовлетворение запросов в услугах жителей нашего округа.
Годовой план является интегрированным документом, который концентрирует усилия и ресурсы, связывает воедино профессиональные сообщества медиков, социальные службы, педагогов, психологов и иные службы быстрого реагирования для практического формирования пространства их совместной работы.
Годовой план предусматривает три основных модуля мобильных услуг по признакам их оказания:
- Индивидуальная (адресная) потребность маломобильного человека;
- Целевая группа, объединяющая несколько человек с одинаковым набором потребностей;
- Группа жителей, объединенная по территориальному признаку проживания.
Модуль мобильных услуг формируется из следующих видов услуг:
- услуги, получение которых организовано через МФЦ;
- услуги в сфере физической культуры;
- услуги в сфере культуры и искусства;
- социально-психологические услуги;
- услуги в сфере просвещения, образования;
- социально-правовые услуги;
- медицинские услуги.
С учетом конкретных потребностей и обстоятельств формируется профессиональный состав мобильной бригады «Золотой час мобильных услуг».
В марте запланированы выезды «Золотой час мобильных услуг» в территориальные отделы:
- п. Ольховатка — 20 марта, 14.30 час в ДК;
- п. Михайлово -21 марта, 17.00 час в ДК;
- п. Первомайское — 22 марта, 14.30 час, ДК;
- п. Маяковское — 22 марта, 15.00 час, ДК;
- п. Фурманово — 29 марта, 17.00 час, ДК;
- п. Калининское — 21 марта, 14.30 час в ДК.