/ / / В рамках проекта «Услуга идет к человеку» утвержден годовой план взаимодействия медико-социальных служб

5 марта 2019, 12:16

Индивидуальная (адресная) потребность маломобильного человека;

Целевая группа, объединяющая несколько человек с одинаковым набором потребностей;

Группа жителей, объединенная по территориальному признаку проживания.



услуги, получение которых организовано через МФЦ;



услуги в сфере физической культуры;



услуги в сфере культуры и искусства;



социально-психологические услуги;



услуги в сфере просвещения, образования;



социально-правовые услуги;



медицинские услуги.



п. Ольховатка — 20 марта, 14.30 час в ДК;



п. Михайлово -21 марта, 17.00 час в ДК;



п. Первомайское — 22 марта, 14.30 час, ДК;



п. Маяковское — 22 марта, 15.00 час, ДК;



п. Фурманово — 29 марта, 17.00 час, ДК;



п. Калининское — 21 марта, 14.30 час в ДК.



Первый этап реализации проекта «Услуга идет к человеку» подошел к завершению. 28 февраля 2019 года рабочая группа проекта рассмотрела представленный партнером проекта МФЦ города Гусева и приняла к утверждению Годовой план взаимодействия медико-социальных служб для оказания адресной помощи нуждающимся жителям Гусевского округа на 2019 год.Годовой план взаимодействия медико-социальных служб для оказания адресной помощи нуждающимся жителям Гусевского округа определяет комплекс мероприятий, позволяющих достичь максимального эффекта — широкий охват целевой аудитории, удовлетворение запросов в услугах жителей нашего округа.Годовой план является интегрированным документом, который концентрирует усилия и ресурсы, связывает воедино профессиональные сообщества медиков, социальные службы, педагогов, психологов и иные службы быстрого реагирования для практического формирования пространства их совместной работы.Годовой план предусматривает три основных модуля мобильных услуг по признакам их оказания:Модуль мобильных услуг формируется из следующих видов услуг:С учетом конкретных потребностей и обстоятельств формируется профессиональный состав мобильной бригады «Золотой час мобильных услуг».В марте запланированы выезды «Золотой час мобильных услуг» в территориальные отделы: