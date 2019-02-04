/ / / Определены приоритеты проекта «Услуга идет к человеку»

Первое с чего начали — это провели опрос среди членов общественной организации и их семей о потребностях в медицинских и социальных услугах. Опрос проводили добровольцы ветеранской организации с декабря прошлого года по 25 января 2019 года, — рассказали на сайте городской администрации.
Опросили 427 человек из числа бывших работников фабрики «Чайка», завода СТА, Гусевской почты, работников сферы образования, горторга, медицинских работников, клуба «Надежда», сельское население, проживающее в Михайловском территориальном отделе (п.Фурманово, п.Поддубы), Кубановском территориальном отделе (п.Кубановка, п.Майское, п.Северный, п.Междуречье), в Калининском территориальном отделе (п.Калининское, п.Ольховатка, п.Первомайское, п.Подгоровка, п.Брянское)
в Маяковском территориальном отделе (п.Маяковское).
По результатам проведенного обобщения полученных сведений были выявлены наиболее востребованные услуги по направлениям:
Наиболее востребованные медицинские услуги:
- Ежедневное измерение артериального давления;
- Осмотр врача-терапевта на дому.
Наиболее востребованные социально-бытовые услуги:
- Вскопка и обработка земельных участков;
- Оказание помощи по ведению домашнего хозяйства;
- Оказание помощи по оклейке обоев, проведение мелкого косметического ремонта;
- Оказание помощи «компаньонка».
Наиболее востребованные услуги:
- Государственные: оформление имущества в собственность;
- Региональные: оформление субсидий;
- Муниципальные: Конверт жизни.
Форма оказания услуги:
- на выезде, по месту проживания заявителей.
Все эти данные легли в основу Аналитической записки для специалистов медицинских и социальных служб с определением потребностей в медицинских и социальных услугах членов организации, особенно маломобильных и нуждающихся в паллиативной помощи, в том числе на селе.
Обсуждение документа состоялось 31 января 2019 года на заседании рабочей группы проекта. Было принято решение — аналитическую записку утвердить, передать группе по формированию годового плана взаимодействия медико-социальных служб для оказания адресной мобильной помощи нуждающимся жителям Гусевского округа на 2019 год.
Но было отмечено, что подготовленная аналитическая записка не является конечным, закрытым документом. Необходимо наладить системную работу по определению востребованности в услугах наших жителей, оперативно реагировать на изменение запросов через корректировку годового плана выездов «Золотой час мобильных услуг».