Эдиль Эдиль
/ / / «ГТРК «Калининград»: в Гусеве отремонтируют центральную площадь
Информационный сайт города Гусева

«ГТРК «Калининград»: в Гусеве отремонтируют центральную площадь

6 марта 2019, 12:24
В Калининградской области муниципалитеты, победившие в конкурсе Минстроя России по созданию комфортной городской среды, приступают к практической реализации проектов. На востоке области в Гусеве за счёт бюджетных средств приведут в порядок центральную площадь.

На центральной площади в Гусеве устанавливают ограждение. Это подготовка к большому ремонту. Здесь полностью обновят тротуары и отремонтируют дорогу. Реконструкция затронет и коммуникации.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Один из двух автомобильных мостов через реку Писса будет закрыт. Вся нагрузка придётся на эту переправу в районе городского парка.

Местных жителей заранее предупреждают об изменении схемы движения. На улицах города устанавливают временные дорожные знаки. Чаще остальных встречается — «Кирпич».

Варкиз Вельян, житель Гусева:
— Пробки будут, через объезды будут пробки, как автобусы будут двигаться, как транспорт будет двигаться, это будет очень сложно.

Для пешеходов оставят проход вдоль бывшего завода. Местные жители к процессу относятся с пониманием.

Валентина Коханец, жительница Гусева:
— Но что сделаешь, это временные неудобства, я думаю, все положительно отнесутся. Кто будет против, чтобы здесь было хорошо. Пусть благоустраивают, потерпим ничего страшного.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Первый этап реконструкции центральной площади Гусева должен завершиться в ноябре этого года.

Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»
Русская Победа спасла Париж
639 просмотров   |   7 комментариев
0
Цветочки от солнышка Цветочки от солнышка
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке области
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке области
По программе конкретных дел в регионе улучшается качество водоснабжения
По программе конкретных дел в регионе улучшается качество водоснабжения
На что в Гусеве потратят деньги Минстроя
На что в Гусеве потратят деньги Минстроя
Враздумьях
# 1Враздумьях
" ... За счёт бюджетных средств..." ))) А за счёт чего ещё они хотели?
Сегодня, 12:50   ЦитироватьОтветить0
Зритель
# 2Зритель
Администрация, будьте любезны дать новое расписание автобусов, с новыми остановками!
Сегодня, 12:52   ЦитироватьОтветить4
Протуберанец
# 3Протуберанец
Первые транспортные очаги напряжённости появляются. Автолюбители, будьте терпеливыми и взаимопонимаемы, не ломитесь в узкие горлышки. Всем добра.
Сегодня, 14:16   ЦитироватьОтветить3
Андрей (не Петрович)
# 4Андрей (не Петрович)
Цуканов ещё не раз даст вам прикурить со своей площадью.
Сегодня, 14:37   ЦитироватьОтветить2
Гость гость
# 5Гость гость
Элитное жилье на федеральный грант
https://rugrad.eu/interview/1104663/
Сегодня, 15:29   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 6Житель
До ноября это всё?????????за это время пораздолбают другие улицы....
Сегодня, 15:58   ЦитироватьОтветить1
Гость Кило Ирисок
# 7Гость Кило Ирисок
Цитата: Гость гость
Элитное жилье на федеральный грант
https://rugrad.eu/interview/1104663/

На том месте, где собственники земли хотят построить жилой комплекс, авторы проекта хотели поставить сцену и летний амфитеатр.

а как, простите, рядом с храмом согласуется увеселительная сцена и летний амфитеатр?
Сегодня, 16:29   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс Окна ПВХ плюс