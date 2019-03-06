/ / / «ГТРК «Калининград»: в Гусеве отремонтируют центральную площадь

6 марта 2019, 12:24

В Калининградской области муниципалитеты, победившие в конкурсе Минстроя России по созданию комфортной городской среды, приступают к практической реализации проектов. На востоке области в Гусеве за счёт бюджетных средств приведут в порядок центральную площадь.На центральной площади в Гусеве устанавливают ограждение. Это подготовка к большому ремонту. Здесь полностью обновят тротуары и отремонтируют дорогу. Реконструкция затронет и коммуникации.Местных жителей заранее предупреждают об изменении схемы движения. На улицах города устанавливают временные дорожные знаки. Чаще остальных встречается — «Кирпич».Для пешеходов оставят проход вдоль бывшего завода. Местные жители к процессу относятся с пониманием.