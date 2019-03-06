/ / / «ГТРК «Калининград»: в Гусеве отремонтируют центральную площадь

На центральной площади в Гусеве устанавливают ограждение. Это подготовка к большому ремонту. Здесь полностью обновят тротуары и отремонтируют дорогу. Реконструкция затронет и коммуникации.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Один из двух автомобильных мостов через реку Писса будет закрыт. Вся нагрузка придётся на эту переправу в районе городского парка.
Местных жителей заранее предупреждают об изменении схемы движения. На улицах города устанавливают временные дорожные знаки. Чаще остальных встречается — «Кирпич».
Варкиз Вельян, житель Гусева:
— Пробки будут, через объезды будут пробки, как автобусы будут двигаться, как транспорт будет двигаться, это будет очень сложно.
Для пешеходов оставят проход вдоль бывшего завода. Местные жители к процессу относятся с пониманием.
Валентина Коханец, жительница Гусева:
— Но что сделаешь, это временные неудобства, я думаю, все положительно отнесутся. Кто будет против, чтобы здесь было хорошо. Пусть благоустраивают, потерпим ничего страшного.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Первый этап реконструкции центральной площади Гусева должен завершиться в ноябре этого года.
Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»