/ / / Девочку, на которую упал шкаф, прооперировали в Санкт-Петербурге

Как сообщили «Русскому Западу», родители школы-интерната лицея-интерната (ШИЛИ) сами нашли возможность лечения у нейрохирургов в Санкт-Петербурге. Их попросили как можно скорее доставить ребёнка. На уровне региона было принято решение не использовать специальный борт МЧС — как рассказал источник, возможно, по финансовым соображениям.
«Нет оснований для спецборта», — цитировал «Клопс» министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко.
Тем не менее, основания, как считают многие, были. По данным источника, ребёнка доставляли до аэропорта 9 марта на носилках, без профессиональной помощи. Для девочки был взят обычный рейс «Аэрофлот», 5 мест. Поскольку Пулково не принимал, самолёт летел через Москву. Пострадавшая всю дорогу — более 5 часов — плакала от боли.
Операция была сделана в тот же день. Врачи, как сообщает источник, думают о необходимости второй операции.
Ученица ШИЛИ родом из Гусева. Она, по данным источника, является двоюродной сестрой 15-летней школьницы, умершей 21 февраля 2019 года в психиатрической больнице в Прибрежном (СК возбудил уголовное дело), как полагает общественность, из-за неадекватного оказания медицинской помощи.
Комментарий пресс-службы правительства области
Руководитель пресс-службы Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что изложенная информация полностью не соответствует действительности. Так, решение о переводе ребёнка для лечения в Санкт-Петербурге было принято министерством здравоохранения Калининградской области с целью оказания лучшей медицинской помощи. Никаких «связей родителей» не было.
Кроме того, ребёнок был доставлен в аэропорт Храброво на машине «Скорой помощи» в сопровождении профессионального врача, оказывавшего в пути всю требуемую медицинскую помощь. Также профессиональная помощь оказывалась в самолёте во всё время полёта.
Решение о перевозке обычным рейсом было принято после консультаций с МЧС.