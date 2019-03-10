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Девочку, на которую упал шкаф, прооперировали в Санкт-Петербурге

10 марта 2019, 20:41
Девочку, на которую упал шкаф, прооперировали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге ученице ШИЛИ из Калининграда сделали операцию на позвоночнике. На 14-летнего ребёнка во вторник, 5 марта 2019 года, упал шкаф и нанёс тяжёлые травмы.

Как сообщили «Русскому Западу», родители школы-интерната лицея-интерната (ШИЛИ) сами нашли возможность лечения у нейрохирургов в Санкт-Петербурге. Их попросили как можно скорее доставить ребёнка. На уровне региона было принято решение не использовать специальный борт МЧС — как рассказал источник, возможно, по финансовым соображениям.

«Нет оснований для спецборта», — цитировал «Клопс» министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко.

Тем не менее, основания, как считают многие, были. По данным источника, ребёнка доставляли до аэропорта 9 марта на носилках, без профессиональной помощи. Для девочки был взят обычный рейс «Аэрофлот», 5 мест. Поскольку Пулково не принимал, самолёт летел через Москву. Пострадавшая всю дорогу — более 5 часов — плакала от боли.

Операция была сделана в тот же день. Врачи, как сообщает источник, думают о необходимости второй операции.

Ученица ШИЛИ родом из Гусева. Она, по данным источника, является двоюродной сестрой 15-летней школьницы, умершей 21 февраля 2019 года в психиатрической больнице в Прибрежном (СК возбудил уголовное дело), как полагает общественность, из-за неадекватного оказания медицинской помощи.

Комментарий пресс-службы правительства области

Руководитель пресс-службы Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что изложенная информация полностью не соответствует действительности. Так, решение о переводе ребёнка для лечения в Санкт-Петербурге было принято министерством здравоохранения Калининградской области с целью оказания лучшей медицинской помощи. Никаких «связей родителей» не было.

Кроме того, ребёнок был доставлен в аэропорт Храброво на машине «Скорой помощи» в сопровождении профессионального врача, оказывавшего в пути всю требуемую медицинскую помощь. Также профессиональная помощь оказывалась в самолёте во всё время полёта.

Решение о перевозке обычным рейсом было принято после консультаций с МЧС.
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Гость Наталья
# 1Гость Наталья
Большое спасибо родителям детей из Шили, за их не равнодушность, отзывчивость. Спасибо врачам, которые были рядом. Очень жаль, что наша система не даёт нам, обычным смертным шанс.
Сейчас писать о том, кто виноват - смысла нет.
Я удивляюсь, почему не пишут, что семье нужна помощь. Финансовая помощь. Ребёнку нужно пройти реабилитацию и не одну, которая стоит колоссальных денег.
Очень легко найти виновных, но очень тяжело найти выход из сложившийся ситуации.
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