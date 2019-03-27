/ / / «Получает бесплатную медицинскую помощь в полном объеме»: ответ властей по ситуации с ученицей ШИЛИ

Напомним, что подросток получила тяжелую травму позвоночника 5 марта. Нейрохирурги Областной клинической и Детской областной больниц провели пациентке необходимую экстренную операцию. Затем в режиме видеоконференцсвязи прошел совместный консилиум с экспертами института им. Г. И. Турнера, на котором было принято решение о направлении ребенка в Санкт-Петербург для продолжения лечения.
Как уже сообщалось ранее, 9 марта, в связи с тем, что для осуществления транспортировки пациентки спецбортом МЧС не было медицинских показаний, предусматривающих необходимость осуществления мероприятий по обеспечению жизнедеятельности, например, таких, как искусственная вентиляция легких, по ходатайству Детской областной больницы авиакомпания «Аэрофлот» — «Россия» организовала специальное пространство для транспортировки девочки в Санкт-Петербург регулярным рейсом. В аэропорт «Храброво» ребенка на специальном щите для пациентов с травмой позвоночника доставил автомобиль скорой медицинской помощи. В полете его сопровождал анестезиолог-реаниматолог выездной реанимационной бригады медицинского учреждения. В помощь была выделена специальная бригада представителей службы компании-перевозчика. По словам врача, во время транспортировки самочувствие девочки было удовлетворительным.
Перелет осуществлялся в сложных погодных условиях. В такой ситуации экипаж любого авиалайнера, как осуществляющего регулярный рейс, так и спецборта МЧС, принимает решение о посадке в соответствии с обстановкой в районе посадочной полосы и готовностью аэропорта его принять. С учетом погодной ситуации борт был вынужден совершить промежуточную посадку в московском аэропорту Внуково.
По прибытии в институт им. Г. И. Турнера девочке была проведена хирургическая операция. В настоящее время ребенок находится в отдельном боксе. По информации клиники, все манипуляции, связанные с оперативным вмешательством, восстановлением и реабилитацией пациентки в клинике, полностью осуществляются на бесплатной основе — за счет средств федерального бюджета.
Отметим, что все вопросы, связанные с компенсацией транспортных расходов, были разъяснены маме ребенка руководством Детской областной больницы. Более того, детально прописанный поэтапный алгоритм дальнейших действий повторно оформлен и дополнительно направлен в ее адрес в письменном виде для последующего возмещения средств, затраченных на транспортировку ребенка.
Ведущие эксперты в области нейрохирургии Санкт-Петербурга отметили высокий уровень организации оказания медицинской помощи калининградских коллег на всех этапах ведения пациентки.
Наряду с мнением главного внештатного нейрохирурга Минздрава России Владимира Крылова, такую же оценку действиям калининградских специалистов, в том числе экстренной операции, проведенной в Детской областной больнице, дал главный внештатный детский нейрохирург Северо-Запада, профессор, доктор медицинских наук Вильям Хачатрян. Эксперт подчеркнул, что тяжесть состояния и прогноз в данной ситуации определяются степенью повреждения ткани спинного мозга в момент травмы. В таких тяжелых случаях при неадекватной и несвоевременной помощи последствия были бы не менее тяжелыми, но девочке выполнили экстренную операцию по месту жительства в течение нескольких часов после травмы и, тем самым, создали необходимые условия для второго этапа хирургического вмешательства. Такая преемственность между региональным и федеральным учреждениями позволила своевременно начать основное лечение.
По информации заместителя директора института им. Г. И. Турнера Сергея Виссарионова, сейчас у пациентки наблюдается динамика с положительным эффектом. Помощь, оказываемая девочке в федеральном центре, полностью бесплатна. По окончании лечения пациентка будет направлена на бесплатную медицинскую реабилитацию в одну из клиник Санкт-Петербурга.
Правительство Калининградской области