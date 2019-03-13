Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Жительница Гусева отсудила денежные средства у туроператора за отменённую поездку в Тунис
Информационный сайт города Гусева

Жительница Гусева отсудила денежные средства у туроператора за отменённую поездку в Тунис

13 марта 2019, 13:35
Жительница Гусева отсудила денежные средства у туроператора за отменённую поездку в Тунис
Жительница города Гусева в судебном порядке взыскала денежные средства за отменённую поездку в Тунис. Об этом сообщает пресс-служба Гусевского городского суда.

11 июля 2018 года между жительницей Гусева и турагентством был заключён договор на покупку тура в Тунис для неё и её сына. Турагент должен был предоставить перелет и проживание на 12 ночей. Туроператором по договору выступало ООО «Пегас СПб».

Женщина оплатила часть стоимости тура — 50 000 рублей, однако 4 августа 2018 года из-за госпитализации сына в медицинское учреждение была вынуждена отказаться от поездки и через турагента аннулировала заявку. ООО «Пегас СПб» сообщило турагенту, что возврату подлежат денежные средства в размере около 30 000 рублей с учетом понесенных туроператором расходов. Жительница Гусева не согласилась с указанной суммой и обратилась к туроператору и турагенту с претензией.

В связи с тем, что на обращение о возврате уплаченных денежных средств ответа не поступило, женщина обратилась в суд.

Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд установил, что туроператором не доказан факт несения расходов, связанных с оказанием услуги по предоставлению туристского продукта истцу, суд пришел к выводу, что туроператор должен вернуть в полном объеме уплаченные денежные средства, а также компенсировать причиненный моральный вред.

Решением Гусевского городского суда с ООО «Пегас СПб» в пользу жительницы Гусева взысканы денежные средства в размере 50 000 рублей, компенсация морального вреда — 3 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 26 500 рублей, а всего 79 500 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.
суд путешествие
75 просмотров   |   2 комментария
1
Сладкие секреты
Другие новости по теме
Жительница Гусева в судебном порядке взыскала денежные средства за несостоявшуюся поездку в Испанию
Жительница Гусева в судебном порядке взыскала денежные средства за несостоявшуюся поездку в Испанию
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Жительница Гусева пытается вернуть денежные средства за несостоявшуюся поездку в Испанию
Жительница Гусева пытается вернуть денежные средства за несостоявшуюся поездку в Испанию
В Гусеве не попавшая в Египет женщина отсудила с турфирмы 240 тысяч рублей
В Гусеве не попавшая в Египет женщина отсудила с турфирмы 240 тысяч рублей
Житель
# 1Житель
Да так можно и деньги зарабатывать...отдал 50 тыщ...а вернули 80...крутой заработок...
Сегодня, 14:10   ЦитироватьОтветить0
Гость виталий
# 2Гость виталий
Житель,
Вы в своем уме? о каком заработке идет речь, если ребенка госпитализировали, здравомыслящим не нужны такие деньги, уж точно!
Сегодня, 14:19   ЦитироватьОтветить1

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров