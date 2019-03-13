Жительница Гусева отсудила денежные средства у туроператора за отменённую поездку в Тунис

13 марта 2019, 13:35

Жительница города Гусева в судебном порядке взыскала денежные средства за отменённую поездку в Тунис. Об этом сообщает пресс-служба Гусевского городского суда.



11 июля 2018 года между жительницей Гусева и турагентством был заключён договор на покупку тура в Тунис для неё и её сына. Турагент должен был предоставить перелет и проживание на 12 ночей. Туроператором по договору выступало ООО «Пегас СПб».



Женщина оплатила часть стоимости тура — 50 000 рублей, однако 4 августа 2018 года из-за госпитализации сына в медицинское учреждение была вынуждена отказаться от поездки и через турагента аннулировала заявку. ООО «Пегас СПб» сообщило турагенту, что возврату подлежат денежные средства в размере около 30 000 рублей с учетом понесенных туроператором расходов. Жительница Гусева не согласилась с указанной суммой и обратилась к туроператору и турагенту с претензией.



В связи с тем, что на обращение о возврате уплаченных денежных средств ответа не поступило, женщина обратилась в суд.



Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд установил, что туроператором не доказан факт несения расходов, связанных с оказанием услуги по предоставлению туристского продукта истцу, суд пришел к выводу, что туроператор должен вернуть в полном объеме уплаченные денежные средства, а также компенсировать причиненный моральный вред.



Решением Гусевского городского суда с ООО «Пегас СПб» в пользу жительницы Гусева взысканы денежные средства в размере 50 000 рублей, компенсация морального вреда — 3 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 26 500 рублей, а всего 79 500 рублей.



Решение суда не вступило в законную силу.

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