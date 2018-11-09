Жительница Гусева пытается вернуть денежные средства за несостоявшуюся поездку в Испанию

9 ноября 2018, 18:15

В Гусевский городской суд обратилась местная жительница с иском к ООО «Панорама Тур» о защите прав потребителей.



В обоснование своих требований женщина указала, что 1 июня 2018 года между ней и турагентством был заключен договор на покупку туристического продукта, по условиям которого агентство должно было забронировать для ее сына и невестки тур в Испанию с 20 по 26 августа 2018 года. В состав туристического продукта входило проживание в отеле и питание. Туроператором по договору выступало ООО «Панорама Тур». Истица оплатила половину стоимости тура — 50 000 рублей, однако 4 июля 2018 года ей стало известно об аннулировании туроператором ООО «Панорама Тур» всех вылетов.



Женщина обращалась к ответчику с требованием о возврате уплаченных денежных средств, однако ответа не получила.



Истица просит суд взыскать с ответчика оплаченную за тур сумму, денежную компенсацию морального вреда, неустойку и штраф за несоблюдение требований потребителя, а также судебные расходы, всего 180 000 рублей.



Иск принят к производству суда, судебное заседание назначено на 13 ноября 2018 года.

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