Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Жительница Гусева пытается вернуть денежные средства за несостоявшуюся поездку в Испанию
Информационный сайт города Гусева

Жительница Гусева пытается вернуть денежные средства за несостоявшуюся поездку в Испанию

9 ноября 2018, 18:15
Жительница Гусева пытается вернуть денежные средства за несостоявшуюся поездку в Испанию
В Гусевский городской суд обратилась местная жительница с иском к ООО «Панорама Тур» о защите прав потребителей.

В обоснование своих требований женщина указала, что 1 июня 2018 года между ней и турагентством был заключен договор на покупку туристического продукта, по условиям которого агентство должно было забронировать для ее сына и невестки тур в Испанию с 20 по 26 августа 2018 года. В состав туристического продукта входило проживание в отеле и питание. Туроператором по договору выступало ООО «Панорама Тур». Истица оплатила половину стоимости тура — 50 000 рублей, однако 4 июля 2018 года ей стало известно об аннулировании туроператором ООО «Панорама Тур» всех вылетов.

Женщина обращалась к ответчику с требованием о возврате уплаченных денежных средств, однако ответа не получила.

Истица просит суд взыскать с ответчика оплаченную за тур сумму, денежную компенсацию морального вреда, неустойку и штраф за несоблюдение требований потребителя, а также судебные расходы, всего 180 000 рублей.

Иск принят к производству суда, судебное заседание назначено на 13 ноября 2018 года.
туризм суд
186 просмотров
0
Другие новости по теме
Гусевский суд оштрафовал интернет магазин за продажу объектива, ранее бывшего в употреблении
Гусевский суд оштрафовал интернет магазин за продажу объектива, ранее бывшего в употреблении
Гусевским судом удовлетворены исковые требования бывшего вкладчика Инвестбанка о взыскании денежных средств
Гусевским судом удовлетворены исковые требования бывшего вкладчика Инвестбанка о взыскании денежных средств
Супруги через суд добились отмены договора купли-продажи пылесоса за 149 тыс руб
Супруги через суд добились отмены договора купли-продажи пылесоса за 149 тыс руб
Женщина отсудила 20 тыс. руб. за отравление курицей гриль купленной в торговом центре ООО «Вестер»
Женщина отсудила 20 тыс. руб. за отравление курицей гриль купленной в торговом центре ООО «Вестер»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров