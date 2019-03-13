/ / / Доказать врачебную ошибку крайне сложно: как расследуются «медицинские» дела

Смерть 15-летней школьницы из Гусева Ангелины Разиньковой в психиатрической больнице в Прибрежном потрясла калининградцев до глубины души. Кто виноват в трагедии? Как идет расследование обстоятельств происшествия? Какими еще «медицинскими» делами сегодня занимается следствие? Эти вопросы Комсомолка задала старшему помощнику руководителя следственного управления Следственного комитета России Наталье Гацко.
— Уголовное дело возбуждено 1 марта, — сказала Наталья Гацко. — Произведен большой комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий. Инициированы служебные проверки в контролирующих органах. Это минздрав Калининградской области, Росздравнадзор. Назначена экспертиза качества оказания медицинской помощи умершей. Истребованы и изъяты медицинские документы. Допрошены более 10 медработников, принимавших участие в оказании медпомощи умершей, истребованы сведения об их квалификации. Принимаются активные меры по установлению всех обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет определен круг лиц, чьи действия или бездействие привели к смерти ребенка.
Делать конкретные заявления о виновных лицах и степени их вины на данном этапе расследования преждевременно, необходимо получить заключение экспертизы и результаты ведомственных проверок качества оказания медицинской помощи.
— Сколько «медицинских» дел возбуждено в этом году?
— 1 марта возбуждено еще два уголовных дела по фактам смерти детей в результате ненадлежащего оказания медицинских услуг. Одно из них, по факту смерти трехлетнего мальчика в Центральной городской клинической больнице Калининграда от осложнений, вызванных редкой формой гриппа (гонгконгский грипп A (H3N2). Медицинская помощь оказана неквалифицированно и не в полном объеме, не был установлен правильный диагноз и соответственно ребенок не получал надлежащего лечения вплоть до его смерти. Второе — по факту смерти 6-месячного ребенка от осложнений острого стафилококкового энтероколита, доставленного в реанимацию ЦГКБ из Правдинска. В Правдинске медицинская помощь ребенку не была оказана вовсе, врач частной коммерческой скорой помощи не установил правильный диагноз и не принял никаких мер к оказанию помощи младенцу или его госпитализации, ребенок не получил надлежащего лечения, вплоть до того момента, пока не оказался в крайне тяжелом состоянии, из которого врачам ЦГКБ его спасти уже не удалось.
В производстве следователей находится 10 уголовных дел о преступлениях в сфере медицинских услуг, 8 из которых связаны со смертью пациентов, в том числе 5 детей разного возраста.
— Как доказать врачебную ошибку? Как в целом идут судебные разбирательства по делам врачей?
— Доказать врачебную ошибку крайне сложно, это наиболее сложный предмет в уголовно-правовом поле. Основное количество уголовных дел о ненадлежащем оказании медицинской помощи прекращено в связи с неустановлением события преступления. В год до суда доходит одно уголовное дело. На сегодня одно уголовное дело рассматривается судом, приговор еще не вынесен — по факту смерти новорожденного в результате действий врача из Гусева.
Проблема привлечения врачей к ответственности заключается в том, что, как правило, не имеется прямой причинно-следственной связи между их деяниями и неблагоприятными последствиями. Врачебная ошибка или дефект оказания помощи не является обязательным условием для наступления неблагоприятных последствий, а лишь косвенно способствует их наступлению.
В случае установления косвенной связи, медицинское учреждение может быть привлечено потерпевшими к материальной ответственности. Это штрафы, моральный вред, расходы на погребение, но уголовная ответственность исключается.
Число уголовных дел и поступивших сообщений растет, вопросу некачественной медицины уделяется более пристальное внимание, однако ситуация в сфере здравоохранения не улучшается, результативных мер системного характера, к сожалению, не принято.
Доказать врачебную ошибку крайне сложно: как расследуются «медицинские» дела
13 марта 2019, 15:20
больница
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