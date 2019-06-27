/ / / Росздравнадзор озвучил результаты проверки Детской областной больницы после смерти 15-летней школьницы

ДОБ представляли главврач учреждения Александр Маляров, трое юристов и два доктора — кардиолог, заведующий педиатрическим отделением, а также главный внештатный детский ревматолог регионального минздрава Татьяна Кривенко и анестезиолог-ревматолог Александр Шаров.
В суде рассматривалось несколько вопросов, касающихся лечения Ангелины. Мнения сторон разошлись. Корреспондент «Клопс» разбирался, какую позицию заняли стороны.
Ангелину госпитализировали экстренно или планово?
Росздравнадзор:
Из истории болезни следует, что пациентку доставили в больницу экстренно. Это значит, что девочке должны были безотлагательно оказать помощь, однако Ангелину осмотрели только спустя два часа.
ДОБ:
По мнению юриста, школьницу госпитализировали планово — «не в удовлетворительном состоянии, но не по экстренным показаниям».
Почему пациентку не перевели в реанимацию?
Росздравнадзор:
Несмотря на тяжесть состояния, в течение девяти дней Ангелину не поместили в отделение анестезиологии и реанимации или палату интенсивной терапии и не назначили наблюдение дежурного врача. В истории болезни ежедневно появлялась запись: «Состояние тяжёлое, без динамики за сутки». Всё время пребывания в больнице состояние девочки было угрожающим для жизни.
ДОБ:
Александр Шаров пояснил, что больная не нуждалась в переводе в реанимацию. Доктор зачитал выдержки из учебника по медицине, объяснив, что там «чётко описаны угрожающие состояния», которых у Разиньковой не наблюдалось.
«Накануне выписки частота сердечного пульса у Ангелины была до 43 ударов в минуту — это крайне мало. Почему пациентку не осмотрел врач и не установил диагноз, почему девочку выписали?» — спросила глава регионального Росздравнадзора Алла Великая.
«Мы не уверены, что медсестра правильно посчитала пульс», — ответил Шаров.
Почему девочку не направили к онкологу?
Росздравнадзор:
В Гусевской ЦРБ девочке поставили диагноз «Объёмное образование спинного мозга на уровне поясничного отдела позвоночника», это указано в сопроводительных документах. Заключение гусевских врачей было под вопросом — требовались дальнейшие исследования. Как требует порядок оказания медпомощи, ребёнка с подозрением на опухоль не позднее пяти дней должен был обследовать детский онколог. Однако в ДОБ такую консультацию не назначили.
ДОБ:
Представители больницы пригласили в суд профессора, нейрохирурга, преподавателя института хирургии им. Поленова (Санкт-Петербург) Вильяма Хачатряна. Врач высказал мнение, что Ангелине консультация онколога не требовалась. Доктор объяснил, что обычно нейрохирург сначала диагностирует опухоль, принимается решение о её удалении, а затем гистология показывает наличие или отсутствие раковых клеток. Тогда и может понадобиться онколог.
По мнению профессора, лишние обследования — это психологическая травма для ребёнка и потеря времени.
«Здесь нет онкологии. Под понятие „объёмное образование“ может попадать любая опухоль, даже обычная гематома. Участие онколога в лечении девочки было совсем не обязательно», — объяснил свою позицию доктор.
После ряда вопросов Хачатряну выяснилось, что лечащий врач Ангелины — нейрохирург Петр Литвиненко — пять лет учился у профессора.
«Хачатрян не может быть привлечён в качестве эксперта, так как является заинтересованным лицом», — заявила Великая.
Почему девочку не доставили в другую больницу на скорой?
Росздравнадзор:
В соответствии с порядком госпитализации детей, находящихся в стационарах в тяжёлом состоянии и требующих перевода в другое медучреждение, Ангелину должна была перевозить только бригада скорой медицинской помощи (ребёнка, который не мог ходить, мать везла на такси — прим.ред.).
ДОБ:
«Речь не может идти о нарушениях транспортировки, поскольку самой транспортировки девочки в больницу не было», — пояснила юрист.
Не созвали консилиум
Кроме этого, в суде были озвучены ещё несколько претензий, связанных с качеством лечения Ангелины. В том числе, о том, что у девочки была патология сердца, но её не обследовал кардиолог.
Как пояснили представители Росздравнадзора, предварительный диагноз пациентке должны были установить в течение часа, а точный — за сутки. Эти сроки были пропущены.
Согласно документам, Ангелину осмотрели только спустя два часа. А предварительный диагноз «Нижний вялый парапарез. Депрессия?» появился через двое суток.
В ведомстве указывают, что в таких сложных случаях для установления состояния девочки и тактики обследования лечащий врач должен был собрать консилиум врачей разных специальностей. Это не было сделано.
Консилиум должен был созываться и для перевода тяжёлой пациентки в другую больницу, но лечащий врач об этом не позаботился. Он положился на диагноз психиатра, который был поставлен после получасовой беседы с ребенком.
За один день до выписки Ангелины в карте появилась запись психиатра: «Тяжёлый депрессивный эпизод без психотических симптомов», сопутствующий — «Смешанные диссоциативные (конверсивные) расстройства». Рекомендовано: госпитализация в психиатрическую больницу № 1.
Мнение представителей детской областной больницы по этим вопросам будет заслушано в следующем заседании. Административное дело продолжат рассматривать в июле.
О том, что 15-летняя девочка скончалась в психиатрической больнице № 2, стало известно 21 февраля. Что пришлось пережить ребёнку, рассказала её мама. Региональный СКР возбудил уголовное дело. Росздравнадзор и прокуратура провели проверку. Выяснилось, что у Ангелины было подозрение на рак. Кроме того, проверка Росздравнадзора установила, что девочка была психически здорова и страдала врождённым пороком сердца. Но врачи ДОБ заявили, что она не нуждалась в направлении к онкологу и в лечении у кардиолога.