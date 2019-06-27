/ / / Росздравнадзор озвучил результаты проверки Детской областной больницы после смерти 15-летней школьницы

27 июня 2019, 20:02

Ангелину госпитализировали экстренно или планово?

Почему пациентку не перевели в реанимацию?

«Накануне выписки частота сердечного пульса у Ангелины была до 43 ударов в минуту — это крайне мало. Почему пациентку не осмотрел врач и не установил диагноз, почему девочку выписали?» — спросила глава регионального Росздравнадзора Алла Великая.

Почему девочку не направили к онкологу?

«Здесь нет онкологии. Под понятие „объёмное образование“ может попадать любая опухоль, даже обычная гематома. Участие онколога в лечении девочки было совсем не обязательно», — объяснил свою позицию доктор.

«Хачатрян не может быть привлечён в качестве эксперта, так как является заинтересованным лицом», — заявила Великая.

Почему девочку не доставили в другую больницу на скорой?

Не созвали консилиум