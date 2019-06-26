Прокуратурой области проведена проверка качества оказания медицинской помощи несовершеннолетней Ангелины Разиньковой, скончавшейся в психиатрической больнице в Прибрежном, непосредственно после выписки из Детской областной больницы, по результатам которой установлены многочисленные нарушения прав несовершеннолетней, допущенные учреждениями здравоохранения.
По установленным фактам прокуратурой области в адрес Министра здравоохранения внесено представление об устранении выявленных нарушений, причин и условий им способствующих.
Представление прокуратуры области удовлетворено. Главные врачи Гусевской центральной районной больницы, Детской областной больницы, Психиатрической областной больницы № 1 и Психиатрической областной больницы № 2 привлечены к дисциплинарной ответственности за недостатки в организации оказания медицинской помощи, установленные в ходе проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть несовершеннолетней, возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.
Ранее сообщалось, что у Ангелины были патологии сердца и подозрение на рак. Врачи Детской областной больницы, где лечилась девочка, заявили, что она не нуждалась в направлении к онкологу и услугах кардиолога. Врач-психиатр, которая принимала и осматривала Ангелину в учреждении на ул. Невского, ушла на пенсию сразу после смерти школьницы.
Прокуратурой выявлены многочисленные нарушения прав несовершеннолетней, скончавшейся в психбольнице
26 июня 2019, 23:01
прокуратура
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