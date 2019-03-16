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Здание бывшего ЗАГСа готовят к сносу

16 марта 2019, 11:44
Здание бывшего ЗАГСа готовят к сносу
Здание бывшего ЗАГСа, расположенное на центральной площади готовят к сносу. На днях его отключили от энергоснабжения. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Все организации, арендовавшие в нём помещения съехали, последним закрылся хостел. Входные двери закрыты на замки. После того, как в октябре 2016 года из здания убрали отделение ЗАГС, помещения на первом этаже использовались в качестве избирательного участка на выборах, а также для хранения декораций и гардеробной артистов, выступавших на городской площади во время праздничных мероприятий.

Напомним, историческое здание по проспекту Ленина, 38 подлежит сносу согласно новой концепции центральной площади.
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Гость Эдуард
# 1Гость Эдуард
Лучше бы дом на Московской снесли!
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