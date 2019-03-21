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Гусевской военной прокуратурой создана группа для надзорного сопровождения призыва граждан на службу

21 марта 2019, 12:45
Гусевской военной прокуратурой создана группа для надзорного сопровождения призыва граждан на службу
Военной прокуратурой Гусевского гарнизона создана постоянно действующая рабочая группа по вопросам надзорного сопровождения призыва граждан на военную службу и направлении на альтернативную гражданскую службу.

Местом работы созданного в военной прокуратуре гарнизона консультационно-правового центра определен кабинет № 16 (тел. 8 (401-41) 3-28-98). Руководство работой центра возложено на заместителя военного прокурора гарнизона подполковника юстиции Д. Исаева, в его отсутствие — на помощника военного прокурора Гусевского гарнизона старшего лейтенанта юстиции Всеволода Ляхницкого.

Консультационно-правовые центры военных комиссариатов по Калининградской области расположены непосредственно при военных комиссариатах.

Военная прокуратура Гусевского гарнизона
военные призывная компания прокуратура
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