/ / / Госавтоинспекция проводит на территории округа профилактическое мероприятие «Внимание — дети!»

25 марта 2019, 10:27

С 22 марта по 1 апреля 2019 года на территории обслуживания МО МВД России «Гусевский» проходит целевое профилактическое мероприятие «Внимание — дети!».С начала года на дорогах региона произошло 20 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 22 ребенка.В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях Гусевского и Нестеровскго городских округов сотрудниками Госавтоинспекции совместно с педагогическими коллективами проводятся уроки безопасности для детей, в ходе которых ребята узнают об основах дорожной грамотности.В дни каникул маршруты патрулирования нарядов ДПС приблизятся к местам массового скопления детей. Во время проведения мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции будет обращено особое внимание на выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей и на выявление водителей, допускающих нарушения правил проезда пешеходных переходов и пешеходов, переходящих проезжую часть с нарушением правил дорожного движения.