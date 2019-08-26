/ / / ГИБДД Гусева проводит профилактическое мероприятие «Внимание — дети!»

С. Ю. Зорин, начальник ОГИБДД МО МВД России «Гусевский»

С 15 августа по 15 сентября 2019 года на территории обслуживания МО МВД России «Гусевский» проходит целевое профилактическое мероприятие «Внимание — дети!».Акция проводится ГИБДД и нацелена на профилактику и предотвращение детского травматизма, получаемого детьми на дороге. Во время акции сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание соблюдению правил при перевозке детей, а также на детей-пешеходов и управляющих веломототранспортом.В рамках мероприятия пройдет проверка состояния улично-дорожной сети в зонах массового притяжения детей и подростков. При проведении проверок и обследований особое внимание будет обращено на состояние наземных пешеходных переходов.В преддверии нового учебного года целесообразно выбрать родителям время и посвятить отдельную прогулку с ребенком изучению правил поведения на улице. Проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить проезжую часть по пешеходному переходу с односторонним и двусторонним движением, через регулируемый и нерегулируемый перекрестки. Пройдите вместе с вашим ребенком по маршруту — в школу и обратно. Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же дорогой. Обратите внимание ребенка на все опасности и скрытые угрозы, которые могут подстерегать его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он стал более безопасным. Попросите ребенка провести вас по тому же маршруту, комментируя все свои действия.Также обращаем внимание на правила перевозки детей. Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации «перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка».Удерживающие устройства будут максимально эффективны, только если они соответствуют возрасту, росту и весу пассажира. Они должны быть правильно установлены и отрегулированы индивидуально под ребенка, а адаптеры и пряжка должны находиться в рабочем состоянии. Ремни не должны иметь механических повреждений, быть перекрученными. Правильно отрегулированный ремень должен проходить низко по бедрам, при этом диагональная ветвь ремня — через плечо и грудную клетку, не касаясь головы и шеи ребенка.Безопаснее перевозить детей на заднем сиденье автомобиля. По результатам краш-тестов дети младше 16 лет подвергаются на 40% более высокому риску получения травм, находясь на переднем сиденье.Именно пренебрежение водителями рекомендаций, касающихся применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, является одной из причин высокого травматизма и смертности среди несовершеннолетних.Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас и с других взрослых. От ваших действий зачастую зависит жизнь как вашего ребенка, так и тех детей, что по случаю оказались рядом с вами.