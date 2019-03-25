/ / / Максимально, но по закону: генеральный директор Гусевского водоканала рассказал о повышении тарифов

25 марта 2019, 19:57

С ноября 2018 года ОАО «Гусев-Водоканал» является гарантирующей организацией, осуществляющей услуги по водоотведению на территории МО «Гусевский городской округ».



Согласно ст. 32 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» деятельность ОАО «Гусев-Водоканал» по предоставлению услуг по водоотведению подлежит регулированию органом исполнительной власти субъекта. На территории Калининградской области данным органом является Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.



В период с 2010 по 2016 г. на территории МО «Гусевский городской округ» велась реконструкция, а также строительство новых канализационных очистных сооружений (далее — КОС).



Данные канализационные очистные сооружения обслуживало ОАО «Гусев-КОС», деятельность которого также подлежала регулированию органом регулирования тарифов.



При этом, по независящим от ОАО «Гусев-КОС» причинам, расходы на содержание как реконструированных, так и вновь построенных КОС, не были учтены органом регулирования тарифов в составе тарифа на водоотведение, который на протяжении длительного времени составлял 14,80 руб./куб.м. В связи с чем, фактически Общество оказалось неспособным осуществлять обслуживание и содержание данных канализационных очистных сооружений за счет собственных средств, т. к. деятельность по предоставлению услуг по водоотведению в условиях неплатежей со стороны населения, является убыточной.



Таким образом, сложилась ситуация, при которой расходы коммерческой организации почти в два раза превышали доходы.



В 2018 году администрацией МО «Гусевский городской округ» был проведен конкурс на право заключения договора аренды объектов водоотведения, в том числе вышеуказанных канализационных очистных сооружений, по итогам которого ОАО «Гусев-Водоканал» стало гарантирующей организацией, осуществляющей водоотведение на территории Гусева.



В установленном законом порядке ОАО «Гусев-Водоканал» направило в Службу по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области документы и информацию, экономически обосновывающие тариф на водоотведение, по результатам рассмотрения которых, приказом Службы от 17 декабря 2018 г. № 110-01окк/18 был утвержден соответствующий тариф на 2018–2023 годы, который составил 31,02 руб./куб.м. Приказ Службы вступил в силу 30 декабря 2018 г., принят в рамках установленной законом компетенции, экономически и юридически обоснован.



Информация об утвержденном тарифе была размещена в установленном законом порядке на официальном сайте ОАО «Гусев-Водоканал», а также в соответствии с п. 68 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, в платежных документах, выставляемых к оплате потребителям.



Во исполнение ст. 151.1 ЖК РФ Указом Губернатора Калининградской области от 28 декабря 2017 года № 140 утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калининградской области на 2018 год. В муниципальном образовании «Гусевский городской округ» предельные индексы составили 30,6%. По результатам произведенных расчетов повышение тарифов на водоотведение на 2018 и последующий годы не превысило указанный размер.



Дополнительно сообщаем, что согласно приказу Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области тариф на холодное водоснабжение на период с 01 января по 30 июня 2019 года не изменился по сравнению с 2018 годом и составляет 23,36 руб./куб.м.