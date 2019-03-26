Областное торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, прошло вчера в Калининграде. Для гостей была подготовлена концертная программа. Об этом рассказалив пресс-службе администрации округа.
Наша землячка, Татьяна Казаченко — главный специалист Дубровского филиала ДК Гусева, прошла конкурсный отбор и победила в федеральном конкурсе по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников на получение денежного поощрения. Слова поздравления звучали от заместителя Председателя Правительства КО — Гарри Гольдмана, Павла Кретова — Депутата Калининградской областной Думы и от министра по культуре и туризму КО — Андрея Ермака.
Мы также поздравляем Татьяну с победой в конкурсе, и желаем дальнейших профессиональных успехов!
Работница Дубровского ДК победила в федеральном конкурсе
26 марта 2019, 12:36
Дубровское
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