Для гостей фестиваля «Гумбинненское сражение» в поселке Лермонтово организована стоянка на шесть тысяч мест
15 август 2017, 17:14
Об этом организаторы военно-исторического фестиваля рассказали на пресс-конференции во вторник, 15 августа.Теги: Гумбинненская победа
На вопросы журналистов ответили временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман, руководитель регионального министерства по культуре и туризму Андрей Ермак и глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов.
Напомним, в субботу, 19 августа, в поселке Лермонтово зрители смогут увидеть эпизоды летнего наступления Русской армии, так называемого «наступления Керенского», 100-летие которого отмечается в этом году.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества (РВИО), Правительства Калининградской области, Администрации «Гусевского городского округа», Межрегиональной общественной организации «Гарнизон-А».
Как отметил врио вице-премьера Гарри Гольдман, на площадке фестиваля установлены большие экраны, на которых будет вестись трансляция сражения.
«С каждым годом реконструкция становится интереснее. В этот раз мы соберем весь накопленный опыт по организации фестиваля. Большое внимание уделено организации автомобильных потоков и размещению прибывших гостей - транспортного коллапса не будет. Также у нас заявок от предпринимателей на организацию точек общественного питания и сувенирной продукции больше, чем в предыдущие годы. Это говорит о росте популярности события», - отметил врио зампреда правительства.
На территории проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение» будут работать не менее 120 торговых точек разнообразной направленности. В ярмарке примут участие 90 мастеров декоративно - прикладного творчества.
Для гостей и участников исторической реконструкции предусмотрена удобная схема движения автотранспорта. С целью обеспечения безопасности будут использованы порядка 170 дорожных знаков. Предусмотрено семь парковочных зон на шесть тысяч мест, в том числе для туристических автобусов и эвакуированных автомобилей. В случае дождливой погоды на парковках будут работать два эвакуатора и четыре трактора.
Как рассказал глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов, из Гусева будет организован бесплатный подвоз зрителей и обратно через каждые 15 минут. Всего задействовано 15 автобусов.
«Мы обустроили пешеходные дорожки на территории фестиваля. На поле установили информационные щиты и указатели, - отметил Евгений Михайлов. - У нас будут работать порядка 30 детских игровых зон, интерактивные площадки, такие как «Богатырские игры», «Попробуй себя в ГТО», клуб «Балтийский стрелок». Гостей ждет выставка современной военной техники и оружия, экспозиция о Первой мировой войне, запланирована работа интерактивных площадок реконструкторов».
Безопасность на фестивале обеспечат более сто полицейских, два пожарных расчета, поисково - спасательный отряд МЧС. Муниципалитет организовал работу более ста волонтеров. Также на территории будут дежурить две кареты скорой помощи.
Временно исполняющий обязанности министра по культуре и туризму региона Андрей Ермак подчеркнул, что Калининградская область попала в топ-10 российских регионов по развитию культуры военно-исторических мероприятий. Рейтинг был составлен Национальным календарем событий.
«Высокая позиция в рейтинге связана с проведением «Гумбинненского сражения» и целым рядом мероприятий, которые проводит региональное отделение Российского военно-исторического общества. Сценарий сражения в этом году отличается от того, что был в прошлом. Будет реконструирована кавалерийская атака 1917 года. Также зрители увидят эпизод, посвященный женскому батальону. На сегодняшний момент принять участие в сражение решили более 120 реконструкторов», - рассказал Андрей Ермак.
Интерактивные площадки и ярмарочные ряды начнут работу в субботу, 19 августа, с 11.00. В программе выставки, показ мод начала XX века от ателье винтажной моды «Машинка Времени», работа полевого госпиталя, выставка современного вооружения, игровые площадки для детей и многое другое. Начало реконструкции в 14.00.
На вопросы журналистов ответили временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман, руководитель регионального министерства по культуре и туризму Андрей Ермак и глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов.
Напомним, в субботу, 19 августа, в поселке Лермонтово зрители смогут увидеть эпизоды летнего наступления Русской армии, так называемого «наступления Керенского», 100-летие которого отмечается в этом году.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества (РВИО), Правительства Калининградской области, Администрации «Гусевского городского округа», Межрегиональной общественной организации «Гарнизон-А».
Как отметил врио вице-премьера Гарри Гольдман, на площадке фестиваля установлены большие экраны, на которых будет вестись трансляция сражения.
«С каждым годом реконструкция становится интереснее. В этот раз мы соберем весь накопленный опыт по организации фестиваля. Большое внимание уделено организации автомобильных потоков и размещению прибывших гостей - транспортного коллапса не будет. Также у нас заявок от предпринимателей на организацию точек общественного питания и сувенирной продукции больше, чем в предыдущие годы. Это говорит о росте популярности события», - отметил врио зампреда правительства.
На территории проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение» будут работать не менее 120 торговых точек разнообразной направленности. В ярмарке примут участие 90 мастеров декоративно - прикладного творчества.
Для гостей и участников исторической реконструкции предусмотрена удобная схема движения автотранспорта. С целью обеспечения безопасности будут использованы порядка 170 дорожных знаков. Предусмотрено семь парковочных зон на шесть тысяч мест, в том числе для туристических автобусов и эвакуированных автомобилей. В случае дождливой погоды на парковках будут работать два эвакуатора и четыре трактора.
Как рассказал глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов, из Гусева будет организован бесплатный подвоз зрителей и обратно через каждые 15 минут. Всего задействовано 15 автобусов.
«Мы обустроили пешеходные дорожки на территории фестиваля. На поле установили информационные щиты и указатели, - отметил Евгений Михайлов. - У нас будут работать порядка 30 детских игровых зон, интерактивные площадки, такие как «Богатырские игры», «Попробуй себя в ГТО», клуб «Балтийский стрелок». Гостей ждет выставка современной военной техники и оружия, экспозиция о Первой мировой войне, запланирована работа интерактивных площадок реконструкторов».
Безопасность на фестивале обеспечат более сто полицейских, два пожарных расчета, поисково - спасательный отряд МЧС. Муниципалитет организовал работу более ста волонтеров. Также на территории будут дежурить две кареты скорой помощи.
Временно исполняющий обязанности министра по культуре и туризму региона Андрей Ермак подчеркнул, что Калининградская область попала в топ-10 российских регионов по развитию культуры военно-исторических мероприятий. Рейтинг был составлен Национальным календарем событий.
«Высокая позиция в рейтинге связана с проведением «Гумбинненского сражения» и целым рядом мероприятий, которые проводит региональное отделение Российского военно-исторического общества. Сценарий сражения в этом году отличается от того, что был в прошлом. Будет реконструирована кавалерийская атака 1917 года. Также зрители увидят эпизод, посвященный женскому батальону. На сегодняшний момент принять участие в сражение решили более 120 реконструкторов», - рассказал Андрей Ермак.
Интерактивные площадки и ярмарочные ряды начнут работу в субботу, 19 августа, с 11.00. В программе выставки, показ мод начала XX века от ателье винтажной моды «Машинка Времени», работа полевого госпиталя, выставка современного вооружения, игровые площадки для детей и многое другое. Начало реконструкции в 14.00.
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