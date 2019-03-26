Мать 14-летней Камилы Разиньковой из Гусева, получившей тяжелую травму из-за падения на нее шкафа, написала обращения в региональное управление Следственного комитета и Следственный комитет РФ. Калининградка требует проверить действия сотрудников областного министерства здравоохранения в данном случае.
«… И чтобы разобраться, где правда, а где ложь (как выражается наш уважаемый Антон Андреевич „фейк всё это“), я отправила письма в Следственный комитет областной и России. Чтобы разобраться с министерством здравоохранения: всё ли было сделано правильно и оказана ли помощь своевременно? Надеюсь, они найдут правду», — говорится в сообщении в паблике в «ВКонтакте».
В пресс-службе регионального управления Следственного комитета «Новому Калининграду» подтвердили, что обращение поступило и было направлено в следственный отдел для организации проверки.
Напомним, 5 марта 2019 года на Камилу в комнате интерната ШИЛИ упал шкаф, в итоге девочка получила серьезнейшую травму — перелом позвоночника. В ночь на 6 марта ей сделали экстренную серьезную операцию в Детской областной больницу, завотделением созвонился с Детским ортопедическим институтом им. Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге, передал, что девочку нужно срочно отправлять в северную столицу. В Институт им. Турнера Камила попала лишь через четыре дня после происшествия — 7 марта мама девочки выкупила билеты на рейс «Аэрофлота», который вылетал только 9 марта.
Мама девочки, на которую упал шкаф, написала обращение в Следственный комитет
26 марта 2019, 13:00
Следственный комитет
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