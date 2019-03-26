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Заведующая детским садом из Гусева вошла в число победителей конкурса «Лучшие руководители РФ»

26 марта 2019, 17:14
Заведующая детским садом из Гусева вошла в число победителей конкурса «Лучшие руководители РФ»
Индивидуальный предприниматель из Гвардейска Юлия Горобец и заведующая детским садом из Гусева Ольга Карасёва вошли в число победителей конкурса «Лучшие руководители РФ».

За это звание боролись около 30 тысяч человек из всех регионов России.

По поручению губернатора Антона Алиханова дипломы участницам из Калининградской области вручил исполняющий обязанности министра по муниципальному развитию и внутренней политике Владимир Беспалов во вторник, 26 марта.

«Для региона очень почётно, что наши управленцы достойно его представляют и получают признание на всероссийском уровне. Это говорит о вас, как о перспективных и ответственных руководителях, которые способны делиться своим профессиональным опытом», — сказал Владимир Беспалов во время торжественной церемонии.

Исполняющий обязанности министра пригласил калининградских участниц конкурса в качестве экспертов на курсы повышения квалификации муниципальных служащих и предложил вступить в муниципальный резерв управленческих кадров региона.

Конкурс «Лучшие руководители РФ» проходил с 21 мая 2018 года по 18 февраля 2019 года. В числе его участников — первые лица организаций, имеющие продолжительный опыт руководящей работы и профессиональные достижения. Конкурс проводился на основе многокомпонентного анализа, включавшего оценки экспертов из ведущих высших учебных заведений России и результаты голосования на официальном сайте проекта.
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