/ / / Жительница Гусева стала победителем областного конкурса «Женщина года — 2018»

- «Возрождение духовности» — Павлова Валентина Алексеевна, и. о. главного специалиста Михайловского филиала МАУ ГДК г. Гусева;
- «Горячее сердце» — Чернухина Светлана Викторовна, директор ГБУСО КО Центра «Росток»;
- «Справедливость и защита» — Ананьева Виктория Владимировна, инспектор по пропаганде БДД отделения ГИБДД МО МВД России «Гусевский» капитан полиции.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Ананьева Виктория Владимировна стала победителем в своей номинации.
Поздравляем участников и победителя с наградами.