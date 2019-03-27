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Жительница Гусева стала победителем областного конкурса «Женщина года — 2018»

27 марта 2019, 18:35
Жительница Гусева стала победителем областного конкурса «Женщина года — 2018»
27 марта в Калининграде состоялась торжественная церемония подведения итогов конкурса «Женщина года — 2018», где наш муниципалитет был представлен в трех номинациях:

  • «Возрождение духовности» — Павлова Валентина Алексеевна, и. о. главного специалиста Михайловского филиала МАУ ГДК г. Гусева;
  • «Горячее сердце» — Чернухина Светлана Викторовна, директор ГБУСО КО Центра «Росток»;
  • «Справедливость и защита» — Ананьева Виктория Владимировна, инспектор по пропаганде БДД отделения ГИБДД МО МВД России «Гусевский» капитан полиции.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Ананьева Виктория Владимировна стала победителем в своей номинации.

Поздравляем участников и победителя с наградами.
конкурс
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