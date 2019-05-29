Воспитанники ДЮЦ взяли призовое место в региональном конкурсе видеороликов по безопасности дорожного движения

29 мая 2019, 16:38

28 мая в МАУ ДО «ДЮЦ» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России капитан полиции Ананьева В. В. вручила грамоты обучающимся объединения «Компьютерный видеомонтаж» за III место в региональном конкурсе детских видеороликов по безопасности дорожного движения. На котором наши ребята представили видеоролик «Пешеходный переход — твоя безопасность!»



Над фильмом работали: Айриян Карина, Тонян Камилла, Светлейцих Илья, Руденус Никита, Алёхин Дмитрий (руководитель объединения: Коржева Е.С.)



Торжественная церемония награждения победителей этого конкурса состоялась двумя неделями ранее, 6 мая 2019 года в здании ГТРК «Калининград». Конкурс был проведен региональной Госавтоинспекцией, Министерством образования Калининградской области и ГТРК «Калининград». Более 200 детей приняли участие в создании роликов, на суд жюри было представлено порядка 100 работ.



Мероприятие прошло в дружеской и теплой атмосфере. Тогда поздравить участников конкурса и вручить им грамоты пришли руководители Госавтоинспекции, Министерства образования и телевидения. Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева поблагодарила ребят за участие в конкурсе и выразила надежду на дальнейшее активное участие ребят в данном конкурсе в 2020 году. Памятные призы участникам вручил председатель совета депутатов города Калининграда Кропоткин А.М.



Справка: Церемония награждения вышла в эфире ГТРК «Калининград» на телеканале «Россия 1» и «Россия 24».

151 просмотр