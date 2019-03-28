Гусевская прокуратура выявила нарушения на предприятии «Рокишкский хлеб плюс»

28 марта 2019, 10:58

Гусевская городская прокуратура провела проверку по обращениям жителей города Гусева по вопросу нарушения ООО «Рокишкский хлеб плюс» законодательства о труде и санитарно — эпидемиологического законодательства.



По результатам проведенной проверки установлено, что по состоянию на 07.02.2019 в ООО «Рокишкский хлеб плюс» не выплачена заработная плата 4 работникам на сумму более 75 тыс. руб. Также установлено, что не проведены обязательные предварительный и периодические медицинские осмотры работника, с которым 01.09.2016 заключен трудовой договор по профессии продавец.



В связи с выявленными нарушениями закона, в отношении директора предприятия прокуратурой возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ — невыплата в установленный срок заработной платы, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб.



На основании заявлений, предъявленных прокуратурой в интересах граждан, мировым судьей вынесены судебные приказы о взыскании с ООО «Рокишкский хлеб плюс» задолженности по заработной плате, которые обращены к взысканию.



В связи с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, прокуратурой в отношении руководителя предприятия возбуждено административное дело по ст. 6.3 КоАП РФ — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа.

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