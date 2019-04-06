/ / / Сегодня в городском ДК прошёл полуфинал областной лиги юмора «Остров КВН»

Места распределились следующим образом:
- «ЛЕТО» город Гусев;
- «Незваные гости» КАТиП город Гусев;
- разделили между собой 2 команды «Соседи» КАТиП город Озерск и «Папа хотел сына» город Славск.
По итогам 4 состоявшихся игр (стадий) сезона в финал проходят:
- «ЛЕТО» город Гусев;
- «Незваные гости» КАТиП город Гусев;
- «Соседи» КАТиП город Озерск;
- «Папа хотел сына» город Славск.
Жюри принято решение добрать в финал команду «ГПТ» города Гусева. До редакторского просмотра допускается команда «Не мальчишки» города Немана.
Организаторы выражают огромную благодарность командам, порадовавших своим выступлением в качестве гостей — «Тридевятое царство» (Пора по партам) город Светлый и «Малое Мычалово» посёлок Борское.