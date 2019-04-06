/ / / Сегодня в городском ДК прошёл полуфинал областной лиги юмора «Остров КВН»

6 апреля 2019, 23:42

«ЛЕТО» город Гусев;

«Незваные гости» КАТиП город Гусев;

разделили между собой 2 команды «Соседи» КАТиП город Озерск и «Папа хотел сына» город Славск.



«ЛЕТО» город Гусев;



«Незваные гости» КАТиП город Гусев;



«Соседи» КАТиП город Озерск;



«Папа хотел сына» город Славск.



Сегодня в Городском доме культуры города Гусева прошёл полуфинал областной лиги юмора «Остров КВН». Команды сыграли 3 конкурса — приветствие, разминка и СТЭМ.Места распределились следующим образом:По итогам 4 состоявшихся игр (стадий) сезона в финал проходят:Жюри принято решение добрать в финал команду «ГПТ» города Гусева. До редакторского просмотра допускается команда «Не мальчишки» города Немана.Организаторы выражают огромную благодарность командам, порадовавших своим выступлением в качестве гостей — «Тридевятое царство» (Пора по партам) город Светлый и «Малое Мычалово» посёлок Борское.