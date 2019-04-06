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Сегодня в городском ДК прошёл полуфинал областной лиги юмора «Остров КВН»

6 апреля 2019, 23:42
Сегодня в городском ДК прошёл полуфинал областной лиги юмора «Остров КВН»
Сегодня в Городском доме культуры города Гусева прошёл полуфинал областной лиги юмора «Остров КВН». Команды сыграли 3 конкурса — приветствие, разминка и СТЭМ.

Места распределились следующим образом:

  1. «ЛЕТО» город Гусев;
  2. «Незваные гости» КАТиП город  Гусев;
  3. разделили между собой 2 команды «Соседи» КАТиП город  Озерск и «Папа хотел сына» город Славск.

По итогам 4 состоявшихся игр (стадий) сезона в финал проходят:

  • «ЛЕТО» город Гусев;
  • «Незваные гости» КАТиП город Гусев;
  • «Соседи» КАТиП город Озерск;
  • «Папа хотел сына» город Славск.

Жюри принято решение добрать в финал команду «ГПТ» города Гусева. До редакторского просмотра допускается команда «Не мальчишки» города Немана.

Организаторы выражают огромную благодарность командам, порадовавших своим выступлением в качестве гостей — «Тридевятое царство» (Пора по партам) город Светлый и «Малое Мычалово» посёлок Борское.
КВН
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