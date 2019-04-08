Проект гусевской администрации и местных активистов получил высокую оценку Агентства стратегических инициатив (АСИ) и прошел в пятый тур дополнительного голосования программы «100 городских лидеров».
Программа позволит изменить качество и образ жизни в российских городах за счет реализации конкретных лидерских проектов. Среди городов, где будут реализовываться проекты программы «100 городских лидеров», есть и «миллионники», и города с населением до 100 тысяч человек.
Команда администрации и активистов из Гусева предложила проект «Назад в будущее», направленный на создание открытого городского пространства для досуга. Цель проекта — преобразовать парковую зону ФОКа в разнообразные интерактивные пространства: активное, релаксационное, креативное, в которых комфортно бы себя чувствовали люди разных возрастов и интересов.
В ближайшие несколько дней путем открытого голосования и оценок экспертов отберут 25 проектов, которые будут включены в совместную работу с сообществом «100 городских лидеров» и получат помощь экспертов, а также возможность использовать краудсорсинговую платформу для поиска решений и продвижения своего проекта.
Конкурентами нашему проекты стали проекты: Багратионовска, Якутска, Сургута, Хабаровска, Балашихи, Махачкалы, Подольска, Иванова, Коврова и еще 9 городов РФ.
Поддержать совместный проект администрации и активных жителей нужно до 15 апреля на сайте «100 городов».
В Гусеве может появиться открытое пространство для разнообразного досуга
8 апреля 2019, 17:51
100 городских лидеров
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