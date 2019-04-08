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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве может появиться открытое пространство для разнообразного досуга

8 апреля 2019, 17:51
В Гусеве может появиться открытое пространство для разнообразного досуга
Проект гусевской администрации и местных активистов получил высокую оценку Агентства стратегических инициатив (АСИ) и прошел в пятый тур дополнительного голосования программы «100 городских лидеров».

Программа позволит изменить качество и образ жизни в российских городах за счет реализации конкретных лидерских проектов. Среди городов, где будут реализовываться проекты программы «100 городских лидеров», есть и «миллионники», и города с населением до 100 тысяч человек.

Команда администрации и активистов из Гусева предложила проект «Назад в будущее», направленный на создание открытого городского пространства для досуга. Цель проекта — преобразовать парковую зону ФОКа в разнообразные интерактивные пространства: активное, релаксационное, креативное, в которых комфортно бы себя чувствовали люди разных возрастов и интересов.

В ближайшие несколько дней путем открытого голосования и оценок экспертов отберут 25 проектов, которые будут включены в совместную работу с сообществом «100 городских лидеров» и получат помощь экспертов, а также возможность использовать краудсорсинговую платформу для поиска решений и продвижения своего проекта.

Конкурентами нашему проекты стали проекты: Багратионовска, Якутска, Сургута, Хабаровска, Балашихи, Махачкалы, Подольска, Иванова, Коврова и еще 9 городов РФ.

Поддержать совместный проект администрации и активных жителей нужно до 15 апреля на сайте «100 городов».
100 городских лидеров
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М
# 1Марли макфлай
Назад в будущее.  Это как вообще!???

Сегодня, 19:15   ЦитироватьОтветить
40
З
# 2Зритель
Подскажите, где в Округе, можно официально жарить шашлык? Где есть стационарные площадки с мангалом? Есть такое?
Сегодня, 21:53   ЦитироватьОтветить
00
Е
# 3ЕвГен
Ну хоть немного парка оставьте! Да,площадки -хорошо,но в меру! Почему то же не сделать,но у стадиона?
Сегодня, 21:56   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 4Гость Гость
Да ладно вам ныть, господа. Площадку хотят сделать на территории старого бассейна. Или вы там еще купаетесь и вам он дорог как память? Не несите чушь. Дети будут заниматься, а не наркоманить и бухать, как вы родители. Для ваших детей и внуков делают. 
Понимаю, что вам нужна очередная дешевая рыгаловка. Но увы.
Сегодня, 22:25   ЦитироватьОтветить
00

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