В городе Гусеве закрылись все газетные киоски

14 апреля 2019, 15:49

XXI век — новые веяния, жизнь просто стремительна. Вдруг оказалось, что продажа газет и журналов оказалась нерентабельной — в нашем городе закрылись последние газетные киоски. Такое решение приняли их собственники.



В былые времена в нашем городе работало 13 газетных киосков. После того, как они перешли в частные руки, осталось только 4, которые просуществовали до недавнего времени.



Хочется отметить, что газетные киоски перестают работать по всей Калининградской области. Сначала их начали закрывать в прибрежных городах, затем на востоке области. В городе Гусеве они проработали до последнего. На данный момент газетные киоски остались только в Калининграде и один в Черняховске. По всей видимости их закрытие тоже не за горами.



Теперь газеты и журналы можно будет приобрести в магазинах. Однако, некоторые издания продавались только в киосках, которые жителям города Гусева теперь будут недоступны.



Местную газету «За доблестный труд» можно будет приобрести в магазинах «Гусевский хлеб», «Для Вас», «Элис плюс», Орбита», «Тополек», «Радуга», «Достоевский», а также в бывших магазинах «Гусевский хлеб» на улицах Юрия Смирнова и Луговой.

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