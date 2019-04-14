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Информационный сайт города Гусева

В городе Гусеве закрылись все газетные киоски

14 апреля 2019, 15:49
XXI век — новые веяния, жизнь просто стремительна. Вдруг оказалось, что продажа газет и журналов оказалась нерентабельной — в нашем городе закрылись последние газетные киоски. Такое решение приняли их собственники.

В былые времена в нашем городе работало 13 газетных киосков. После того, как они перешли в частные руки, осталось только 4, которые просуществовали до недавнего времени.

Хочется отметить, что газетные киоски перестают работать по всей Калининградской области. Сначала их начали закрывать в прибрежных городах, затем на востоке области. В городе Гусеве они проработали до последнего. На данный момент газетные киоски остались только в Калининграде и один в Черняховске. По всей видимости их закрытие тоже не за горами.

Теперь газеты и журналы можно будет приобрести в магазинах. Однако, некоторые издания продавались только в киосках, которые жителям города Гусева теперь будут недоступны.

Местную газету «За доблестный труд» можно будет приобрести в магазинах «Гусевский хлеб», «Для Вас», «Элис плюс», Орбита», «Тополек», «Радуга», «Достоевский», а также в бывших магазинах «Гусевский хлеб» на улицах Юрия Смирнова и Луговой.
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0 голосов
Вектор Трейд Вектор Трейд
Я
# 1Я
Хотя бы один оставили в центре. Опять в колхоз превращаемся?
Сегодня, 16:32   ЦитироватьОтветить
10
К
# 2Книжная пыль
Библиотеку тоже надо закрывать, вон уже всякую чушь проводят то безысходности. Уже всё есть в электронном виде.
Сегодня, 17:40   ЦитироватьОтветить
00

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