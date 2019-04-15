За шесть лет в рамках проекта «Здравоохранение» в регионе потратят около 8,8 миллиарда рублей

15 апреля 2019, 16:01

Большая часть финансирования региональных проектов, входящих в указанный нацпроект, сформированный в соответствии с майским указом Президента РФ 2018 года, будет осуществляться за счет федерального бюджета.



Реализация мероприятий пройдет по таким направлениям, как развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи и детского здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и развитие экспорта медицинских услуг.



Среди задач 2019 года — приобретение модульных ФАПов для монтажа в поселках Глушково Черняховского городского округа и Большие Горки под Гвардейском, переоснащение регионального сосудистого центра в Областной клинической больнице.



Около сорока единиц современного оборудования будет поставлено в детские медицинские организации Калининграда и области, в том числе в консультативно-диагностический центр Детской областной больницы (ДОБ) — рентген-аппарат, два аппарата УЗИ и другое оборудование. Гусевская, Советская и Черняховская больницы, а также Городская детская поликлиника № 6 получат широкий спектр аппаратуры для оснащения кабинетов детского офтальмолога. Также будут реализованы планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. По окончании закупочных процедур начнется строительство нового корпуса ДОБ на месте бывшей медсанчасти. На все мероприятия по этому направлению предусмотрено в общей сложности 360,3 млн рублей.



Также на этот год в рамках нацпроекта для продолжения работы по борьбе с онкозаболеваниями запланировано оснащение областной больницы современным оборудованием. Помимо этого, на базе поликлиники Центральной городской клинической больницы будет организован центр амбулаторной онкологической помощи.



В рамках нацпроекта продолжится работа по дальнейшему обеспечению медицинских организаций профессиональными кадрами и их социальной поддержке. Среди новшеств — создание проектного офиса — отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения.



Одно из важнейших направлений нацпроекта, которое получит дальнейшее активное развитие в 2019 году, — организация единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ. До конца года число автоматизированных рабочих мест, которые используют медицинские информационные системы, будет доведено до 3 750, обеспечено межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.



Помимо «Здравоохранения» мероприятия, связанные с медициной, есть и в другом нацпроекте — «Демография». В 2019 году будет проводиться работа, направленная на укрепление общественного здоровья и профилактику заболеваний; процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО); вакцинация против пневмококковой инфекции пожилого возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

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