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В Гусевском районе инспекторы ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Пешеход-Водитель»

21 июль 2017, 20:00
В число приоритетных задач Госавтоинспекции входит вопрос повышения защищенности пешеходов. Этому в большей степени способствует проводимая работа по созданию безопасных условий для данной категории участников дорожного движения.

За 6 месяцев 2017 года наезды на пешеходов составили в среднем по региону 35% от всех происшествий. Всего зарегистрировано 195 таких ДТП. По вине водителей совершено 120 наездов на пеших участников дорожного движения, в том числе по причине нарушения правил проезда пешеходных переходов - 68 ДТП. На пешеходных переходах зарегистрировано 82 ДТП, в которых 4 человека погибли и 84 ранены.

С целью профилактики ДТП сотрудники Госавтоинспекции 22 июля 2017 года на территории Гусевского района проведут специальное профилактическое мероприятие «Пешеход-Водитель» по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения, как со стороны автомобилистов, так и со стороны пешеходов.
Теги: гаи пешеходы
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