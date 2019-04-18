Женя Соколов страдает тяжелой формой ДЦП. Мальчик появился на свет раньше срока, до 8,5 месяцев он развивался нормально. Однако, по словам мамы, после прививки состояние его резко ухудшилось — мышцы свело так, что ребенок не смог нормально двигаться.
За свою жизнь мальчик перенес несколько серьезных операций, последний год был практически обездвижен. Сегодня он не может даже разжать кулаки, которые свело параличом. Из-за сильной спастики пальцев ног не может обуться.
Мальчика ждут в Санкт-Петербурге — ему необходима операция по методу Ульзибата. Это малотравматичная операция, во время которой по особой технике рассекаются паталогически измененные участки мышц (рубцов) специально сконструированным скальпелем, позволяющим не производить разреза кожи и здоровых мышц. Устранение мышечных контрактур и болевого синдрома позволяет добиться значительного увеличения объема движений, способствует получению новых и совершенствованию имевшихся ранее двигательных навыков.
Повышение общей двигательной активности стимулирует психическое развитие, расширяет круг интересов, повышает уровень самообслуживания. В тяжелых случаях значительно облегчается уход за пациентом.
Также во время операции Жене планируется выправить зрение и снять спастику языка, чтобы он смог разговаривать. Сумма к сбору за операцию и дорога мама и ребенок до места лечения и обратно — 56000 рублей. Мама поднимает больного ребенка одна, сама имеет инвалидность, поэтому такая сумма ей не по силам. Мы будем благодарны за любую помощь Жене Соколову!
Чтобы помочь Жене, перейдите на сайт благотворительного фонда.
Калининградский благотворительный фонд собирает средства на лечение юного жителя Гусевского округа
18 апреля 2019, 19:30
благотворительность
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