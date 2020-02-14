Благотворительный фонд «Берег надежды» объявляет дополнительный сбор в помощь Жене Соколову из посёлка Калининское Гусевского городского округа, страдающему тяжелой формой ДЦП. Мальчика в конце февраля-начале марта ждут на лечение в Институте Медицинских Технологий города Москвы. Лечение комплексное, подобрано с учетом состояния ребенка специально.
Уже было собрано на лечение, проезд в Москву и обратно 210000 рублей. Однако клиника выставила дополнительный счет, поскольку Жене потребовались дополнительные обследования и консультации. На эти цели требуется еще 50000 рублей.
Женя Соколов — давний подопечный фонда, страдает тяжелой формой ДЦП. За свою жизнь мальчик перенес несколько серьезных операций, последний год был практически обездвижен. Еще не так давно он не мог даже разжать кулаки, которые свело параличом. Из-за сильной спастики пальцев ног не мог обуться.
Весной прошлого года фонд «Берег надежды» собрал для Жени средства на поездку в Санкт-Петербург, где ему сделали операция по методу Ульзибата. Это малотравматичная операция, позволяющая устранить мышечные контрактуры и добиться значительного увеличения объема движений. «Также во время операции Жене убрали косоглазие, убрали спастику языка и жевательных мышц. Надеюсь, что после лечения в Москве Женя сможет снова научиться разговаривать, ведь навыки речи у него были утеряны из-за спастики, — рассказала мама мальчика Лариса Васильевна. — Полностью убрать паралич пальцев ног пока не удалось — это отдельная операция. Но достижения уже очень большие. Спасибо всем за помощь!»
Чтобы помочь Жене, перейдите на сайт благотворительного фонда.
Калининградский благотворительный фонд собирает средства на лечение мальчика из Гусевского округа
14 февраля 2020, 12:49