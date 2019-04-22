Благотворительный фонд «Берег надежды» с радостью сообщает, что закрыт сбор в помощь Жене Соколову из посёлка Калининское Гусевского городского округа. Ребенок страдает тяжелой формой ДЦП.
Одна из калининградских компаний, неоднократно ранее помогавшая нашим детям, перевела в помощь мальчику 56000 рублей, полностью закрыв сбор! Мы благодарим представителей организации за милосердие и сострадание. Желаем вам и вашим семьям огромного здоровья, счастья и благополучия, вашему бизнесу — процветания. Спасибо вам большое!
Женя Соколов страдает тяжелой формой ДЦП. За свою жизнь мальчик перенес несколько серьезных операций, последний год был практически обездвижен. Сегодня он не может даже разжать кулаки, которые свело параличом. Из-за сильной спастики пальцев ног не может обуться.
Женю ждут в Санкт-Петербурге — ему необходима операция по методу Ульзибата. Это малотравматичная операция, позволяющая устранить мышечные контрактуры и добиться значительного увеличения объема движений. Также во время операции Жене планируется выправить зрение и снять спастику языка, чтобы он смог разговаривать. Сумма к сбору за операцию и дорога мама и ребенок до места лечения и обратно составляла 56000 рублей.
Калининградский благотворительный фонд закрыл сбор средств для юного жителя Гусевского округа
22 апреля 2019, 14:39
благотворительность
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