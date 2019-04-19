Городская прокуратура выявила нарушения в сфере муниципального нормотворчества

19 апреля 2019, 11:24

На территории Гусевского городского округа органами местного самоуправления проводится работа в сфере муниципального нормотворчества, однако, Гусевской городской прокуратурой зачастую выявляются нарушения в указанной сфере.



За 1 квартал 2019 года Гусевской городской прокуратурой выявлено 7 нормативных правовых актов, противоречащих нормам федерального законодательства, в том числе в 4 выявлены коррупциогенные факторы. На данные нормативные правовые акты принесены протесты, по результатам рассмотрения которых в постановления внесены изменения, решения отменены.



За указанный период Гусевской городской прокуратурой в администрацию МО «Гусевский городской округ» направлено 1 представление об устранении нарушений в связи с выявленным пробелом в правовом регулировании, 3 предложения о необходимости принятия или приведения в соответствие с изменениями федерального законодательства нормативного правового акта.



В частности по результатам рассмотрения представления прокуратуры города администрацией МО «Гусевский городской округ» разработан нормативный правовой акт, предусмотренный ч.4 ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», следовательно, ликвидирован пробел в правовом регулировании, устранены нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности. За допущенные нарушения виновное должностное лицо администрации МО «Гусевский городской округ» привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.



За 1 квартал 2019 года Гусевской городской прокуратурой было внесено 10 замечаний и предложений на проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления, о необходимости исключения коррупциогенных факторов из проекта — 6.



Коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах и их проектах выявлены ввиду отсутствия или неполноты административных процедур.



В результате рассмотрения информаций о необходимости исключения коррупциогенных факторов из проекта, в принятых нормативных правовых актах выявленные коррупциогенные факторы исключены.

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