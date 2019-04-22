/ / / Выпускник Гусевского политеха принимает участие в флотском конкурсе поваров

На обед солянка сборная, салат «Купеческий», на второе — мясо, запечённое с картофельным рагу… Ресторанное меню на кухне мотострелкового полка — обычное дело, когда за работу берутся профессионалы. Из 48 коков, поваров и пекарей с кораблей и из войсковых частей Балтфлота квалифицированное жюри отбирало тех, кому предстоит защищать честь флота на окружном этапе и, возможно, выйти на международный уровень соревнований.
На кухне кипит работа: на плитах в новеньких кастрюлях бурлит вода, в пароконвектоматах запекается говядина, под острыми ножами овощи превращаются в салаты, а замешенное пекарями тесто укладывается в прямоугольные формы. Все участники — профессионалы, некоторые из них выучились на повара в учебных центрах Министерства обороны, некоторые пришли на флот с дипломами гражданских учебных заведений соответствующего профиля.
Кухня мотострелкового полка оснащена по последнему слову отечественной техники. Всё здесь — от плит и пароконвектоматов до ножей и столовой посуды из небьющегося стекла — несёт на себе надпись «Сделано в России». За рабочими местами половина участников готовит блюда в стационарных условиях по трём видам меню. Остальные убыли на полигон, где в полевых условиях состязаются в поварских навыках по двум вариантам, с использованием полевых технических средств продслужбы.
Завтра эти группы поменяются местами. Те, кто сегодня готовил в стационаре, поедут на полигон, где, помимо приготовления пищи, будут сдавать огневую подготовку. По итогам этих двух дней будет отобрана команда, которая поедет на окружные соревнования. Как рассказал член судейской комиссии, начальник отделения питания продовольственной службы Балтийского флота Юрий Ромодановский, из 48 специалистов, участвующих в конкурсе, 40 — повара и коки, а 8 занимаются выпечкой хлебобулочных изделий.
«Все они — победители первого этапа, который проходил у нас в феврале, занявшие первые, вторые и третьи места, а также индивидуальные повара, которые по итогам оценочных ведомостей и рейтинговых таблиц были оценены на хорошо, отлично и также заняли первые три места», — отмечает представитель судейства.
Участники представляют воинские части дислоцированного в Калининградской области объединения: мотострелковый полк, отдельный зенитный ракетный полк, мотострелковую бригаду, бригаду морской пехоты, дивизию надводных кораблей, дивизию десантных кораблей и отдельные батальоны. Один из участников — старший матрос Вадим Синицын — кок с большого десантного корабля «Минск». Специальность освоил в Гусевском политехническом техникуме, отслужил срочную, после чего решил подписать контракт.
«Сегодня на обед у нас будет солянка сборная, салат „Купеческий“, на второе — мясо, запечённое с картофельным рагу», — поясняет кулинарных дел мастер.
По словам Вадима, ничего не знакомого на кухне мотострелкового полка нет — на камбузе БДК всё то же штатное оборудование, но готовить в море куда сложнее!
С Вадимом полностью согласен его коллега — старший матрос Максим Комаров, кок с эсминца «Настойчивый».
«В море кастрюлю, перед тем как в ней готовить, надо ещё поймать!» — разбавляет разговор шуткой кок.
Максим также отучился на повара ещё на «гражданке» — в городе Мценск Орловской области. А на кока переквалифицировался в учебном центре в Санкт-Петербурге.
Из 48 специалистов, участвующих в конкурсе, 40 — повара и коки, а 8 занимаются выпечкой хлебобулочных изделий.
По истечении отведённого времени подносы с готовыми блюдами предъявляются авторитетной комиссии. Оценивается здесь всё, не только органолептические свойства пищи — в этом каждый из нас — величайший специалист, способный безошибочно отличить вкусную еду от невкусной, но также и правильность нарезки, точность тепловой обработки, качество бульона и соблюдение технологии первичной обработки. Это уже могут оценить только профессионалы.
Члены жюри по очереди подходят к столам с подносами, внимательно осматривают блюда, затем пробуют. Каждая оценка аккуратно заносится в ведомость. Но главный судья соревнований — личный состав полка, который тут же, на линии раздачи, принимает результаты кулинарного поединка. Судя по тому, с каким аппетитом мотострелки отдают должное всем блюдам в меню, шансы на победу в окружном этапе у команды Балтийского флота немалые.
Тимур Гайнутдинов «Красная звезда»