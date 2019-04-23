О том, что во время сильного ветра большие деревья на кладбище близ поселка Фурманово представляют угрозу, в МБУ «Чистота» знали давно. Жители поселка неоднократно обращались в администрацию округа с просьбой спилить их. Вот только решить этот вопрос было проблематично в связи со спецификой объекта, рассказывает городская администрация.
Никто из лесозаготовщиков не брался за спил деревьев, пока руководство МБУ «Чистота» не заключила договор со специализированной организацией — профессиональными альпинистами. Плотный график организации из областного центра позволил в минувшие выходные завершить работы.
В течение двух дней сотрудники опиливали ветки и стволы деревьев, которые сегодня силами работников «Чистоты» были вывезены с территории кладбища.
Альпинисты из Калининграда спилили опасные деревья на Фурмановском кладбище
23 апреля 2019, 11:34
кладбище Фурманово
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