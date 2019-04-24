Сегодня, 24 апреля, глава администрации Александр Китаев отчитался перед депутами окружного Совета. Мероприятие проходило в актовом зале колледжа агротехнологий и природообустройства, чтобы отчет главы могли могли послушать все желающие.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, депутаты выслушали отчёт, задали Александру Китаеву интересующие вопросы и признали его работу за прошлый и начало текущего года удовлетворительной.
Жители округа также имели возможность задать вопросы главе. По некоторым были даны полные ответы.
Глава городской администрации отчитался о проделанной работе
24 апреля 2019, 20:06
Александр Китаев
218 просмотров
Другие новости по теме