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Глава городской администрации отчитался о проделанной работе

24 апреля 2019, 20:06
Глава городской администрации отчитался о проделанной работе
Сегодня, 24 апреля, глава администрации Александр Китаев отчитался перед депутами окружного Совета. Мероприятие проходило в актовом зале колледжа агротехнологий и природообустройства, чтобы отчет главы могли могли послушать все желающие.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, депутаты выслушали отчёт, задали Александру Китаеву интересующие вопросы и признали его работу за прошлый и начало текущего года удовлетворительной.

Жители округа также имели возможность задать вопросы главе. По некоторым были даны полные ответы.
Александр Китаев
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