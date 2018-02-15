Глава администрации Евгений Михайлов отчитался перед жителями округа
15 февраль 2018, 20:43
Сегодня в Гарнизонном Доме офицеров города Гусева прошла встреча-отчет главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова перед депутатами и жителями муниципалитета. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Евгений Михайлов Админстрация Гусевского района
На встрече присутствовали министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов.
Перед началом отчета Евгений Михайлов поблагодарил сотрудников пожарной части № 13 города Гусева Александра Морозова, Дениса Андриец, Александра Плотникова и Юрия Сурина. Эти отважные ребята совсем недавно спасли жизнь пожилой женщине, которая хотела покончить жизнь самоубийством, бросившись спасть ее в ледяную воду. Евгений Михайлов вручил им Благодарственные письма и денежное вознаграждение.
Затем глава администрации представил собравшимся подробный отчет развития муниципального образования за 2017 год в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры, туризма, спорта и социальной поддержки граждан. А также рассказал о проектах, которые сейчас реализуются в нашем округе и о том, что планируется сделать в ближайшие годы.
В завершении отчёта депутаты окружного Совета депутатов признали работу администрации МО «Гусевский городской округ» удовлетворительной.
На встрече присутствовали министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов.
Перед началом отчета Евгений Михайлов поблагодарил сотрудников пожарной части № 13 города Гусева Александра Морозова, Дениса Андриец, Александра Плотникова и Юрия Сурина. Эти отважные ребята совсем недавно спасли жизнь пожилой женщине, которая хотела покончить жизнь самоубийством, бросившись спасть ее в ледяную воду. Евгений Михайлов вручил им Благодарственные письма и денежное вознаграждение.
Затем глава администрации представил собравшимся подробный отчет развития муниципального образования за 2017 год в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры, туризма, спорта и социальной поддержки граждан. А также рассказал о проектах, которые сейчас реализуются в нашем округе и о том, что планируется сделать в ближайшие годы.
В завершении отчёта депутаты окружного Совета депутатов признали работу администрации МО «Гусевский городской округ» удовлетворительной.
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