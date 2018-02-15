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Глава администрации Евгений Михайлов отчитался перед жителями округа

15 февраль 2018, 20:43
Глава администрации Евгений Михайлов отчитался перед жителями округа
Сегодня в Гарнизонном Доме офицеров города Гусева прошла встреча-отчет главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова перед депутатами и жителями муниципалитета. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

На встрече присутствовали министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов.

Перед началом отчета Евгений Михайлов поблагодарил сотрудников пожарной части № 13 города Гусева Александра Морозова, Дениса Андриец, Александра Плотникова и Юрия Сурина. Эти отважные ребята совсем недавно спасли жизнь пожилой женщине, которая хотела покончить жизнь самоубийством, бросившись спасть ее в ледяную воду. Евгений Михайлов вручил им Благодарственные письма и денежное вознаграждение.

Затем глава администрации представил собравшимся подробный отчет развития муниципального образования за 2017 год в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры, туризма, спорта и социальной поддержки граждан. А также рассказал о проектах, которые сейчас реализуются в нашем округе и о том, что планируется сделать в ближайшие годы.

В завершении отчёта депутаты окружного Совета депутатов признали работу администрации МО «Гусевский городской округ» удовлетворительной.
Евгений Михайлов Админстрация Гусевского района
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Позор такому докладу и докладчику!!!Во время и после удовлетворительного доклада люди не встают и не уходят.Как обычно добровольно-принудительно собрали всех работников муниципальных организаций,а жители и не знали о встрече и докладе Главы Администрации.
А главный вопрос совету депутатов и Гнездилову А.П: как долго ещё Михайлов Е.Е будет занимать свой пост и гробить муниципалитет?
Вчера, 21:08   ЦитироватьОтветить6
Зритель
# 2Зритель
Судя по последнему фото, первый комментатор прав!)
Вижу несколько знакомых лиц из бюджетных организаций, из воинских частей пару-тройку лиц, депутаты, учителя знакомые мелькают..
Не знаю на счёт "брехунка" местного, но на этом сайте было объявление, но то ли за день, то ли за два. Вообще, думаю, что если делать для люде, то в выходной день. А так, кто на работе ещё, кто только после..
Вчера, 22:13   ЦитироватьОтветить2
Шевельнул Максим
# 3Шевельнул Максим
Друзья. Отчёт очень понравился, много сказок на светлое будущие, основной упор главы судя из доклада на европейские деньги. Но он что-то промолчал о вылете муниципалитета из федеральной программы "мой двор". Гнездилов Открыл заседание совета не имея кворума, было несколько вопросов не относящихся к работе администрации. Есть предложение для совета депутатов: представить Михайлова Е.Е. к награде за заслуги перед Калининградской областью. ( За сочинения и изготовления лапши).
Вчера, 22:39   ЦитироватьОтветить2
Admin
# 4Admin
Цитата: Зритель
Не знаю на счёт "брехунка" местного, но на этом сайте было объявление, но то ли за день, то ли за два. Вообще, думаю, что если делать для люде, то в выходной день. А так, кто на работе ещё, кто только после..

Новость о данном мероприятии была опубликована ещё 4 февраля. Вчера я эту новость поднял и закрепил вверху, чтобы напомнить.

А вот на просьбу дать для публикации отчет в электронном виде, мне отказали.
Вчера, 23:12   ЦитироватьОтветить0

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