В Гусеве возрождают традиции водного туризма. 1 мая на пирсе за физкультурно-оздоровительным комплексом собрались представители администрации округа, политехнического техникума и местные жители.
— Самое главное правило на воде — на прямые ноги не вставать, на борта сильно не наклоняться.
После обязательного инструктажа от представителя спасательного центра участники надевают специальные жилеты и расписываются в листе ознакомления. Вооружившись вёслами, общее фото на память. Далее начинается разбор байдарок.
Голос за кадром:
— Три, два, один — с праздником и в добрый путь!
Виктор Асташкин, корреспондент:
— Гусевцы отмечают первомайские праздники открытием байдарочного сезона.
Акция «На волне первомая» организована городской администрацией при поддержке компании «Экотуризм» из Озёрска. В первый день более 300 гусевцев воспользовались возможностью бесплатно прокатиться по реке.
В округе уже разработан туристический маршрут под названием «Под тремя мостами», позволяющий оценить всю красоту городского пейзажа с поверхности водной глади. В администрации муниципалитета уверены, что выгодное расположение реки Писсы, протекающей через самый центр города, благодаря подобным акциям повысит туристическую привлекательность нашего замечательного города.
В Гусеве возрождают традиции водного туризма
3 мая 2019, 11:46сплав байдарки
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